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Перец на зиму готовлю только так: рецепт занимает 15 минут

Зимой особенно хочется вспомнить вкус лета, и о...

laminarts.ru

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Зимой особенно хочется вспомнить вкус лета, и один из способов — это домашние заготовки. Перец, благодаря своему яркому вкусу и полезным свойствам, становится отличным кандидатом для этого.

Представляем вам уникальный и быстрый способ приготовления перца на зиму, который займет всего 15 минут.

Необходимые ингредиенты:

  • Один килограмм сладких перцев
  • Пять зубчиков чеснока
  • Растительное масло — 100 мл
  • Уксус 9% — 50 мл
  • Сахар — 1 столовая ложка
  • Соль — 2 чайные ложки
  • Вода — 500 мл

Подробная инструкция:

  1. Очистка и нарезка перца: омойте перцы под проточной водой, вычистите семена и нарежьте их на желаемые фрагменты — полоски или кубики.
  2. Стерилизация тары: параллельно подготовьте банки, выбрав удобный метод стерилизации — в духовке или путем кипячения.
  3. Маринад: в кастрюле перемешайте воду с растительным маслом, сахаром, солью и уксусом. Доведите смесь до кипения, чтобы ингредиенты растворились.
  4. Обработка перца: погрузите перец в кипящий маринад на несколько минут — это позволит овощам пропитаться ароматами и стать слегка мягче, но сохранить хруст.
  5. Заполнение банок: распределите перцы и зубчики чеснока по банкам, залив их горячим маринадом до верха.
  6. Закупоривание: герметично закройте банки и оставьте их в укромном месте до полного остывания.

Этот метод не только сэкономит ваше время, но и обеспечит вас вкусными и ароматными запасами на зиму. Перец, консервированный таким способом, прекрасно подойдет как для гарнира, так и для использования в качестве самостоятельной закуски. Ваша зимняя кухня будет наполнена вкусами и ароматами летнего урожая!

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