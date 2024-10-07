Перец на зиму готовлю только так: рецепт занимает 15 минут
laminarts.ru
Зимой особенно хочется вспомнить вкус лета, и один из способов — это домашние заготовки. Перец, благодаря своему яркому вкусу и полезным свойствам, становится отличным кандидатом для этого.
Представляем вам уникальный и быстрый способ приготовления перца на зиму, который займет всего 15 минут.
Необходимые ингредиенты:
- Один килограмм сладких перцев
- Пять зубчиков чеснока
- Растительное масло — 100 мл
- Уксус 9% — 50 мл
- Сахар — 1 столовая ложка
- Соль — 2 чайные ложки
- Вода — 500 мл
Подробная инструкция:
- Очистка и нарезка перца: омойте перцы под проточной водой, вычистите семена и нарежьте их на желаемые фрагменты — полоски или кубики.
- Стерилизация тары: параллельно подготовьте банки, выбрав удобный метод стерилизации — в духовке или путем кипячения.
- Маринад: в кастрюле перемешайте воду с растительным маслом, сахаром, солью и уксусом. Доведите смесь до кипения, чтобы ингредиенты растворились.
- Обработка перца: погрузите перец в кипящий маринад на несколько минут — это позволит овощам пропитаться ароматами и стать слегка мягче, но сохранить хруст.
- Заполнение банок: распределите перцы и зубчики чеснока по банкам, залив их горячим маринадом до верха.
- Закупоривание: герметично закройте банки и оставьте их в укромном месте до полного остывания.
Этот метод не только сэкономит ваше время, но и обеспечит вас вкусными и ароматными запасами на зиму. Перец, консервированный таким способом, прекрасно подойдет как для гарнира, так и для использования в качестве самостоятельной закуски. Ваша зимняя кухня будет наполнена вкусами и ароматами летнего урожая!
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