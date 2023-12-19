Пенсионный возраст будет снижен до 55/60 лет. В Госдуме сказали, что для этого надо будет сделать
ecosociety.ru
Стало известно, что ряд депутатов Госдумы РФ предлагает снизить страховой или трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, сообщают «Известия».
Законопроект, внесенный в Государственную думу 13 декабря, подразумевает снижение трудового стажа для выхода на преждевременную пенсию до 37 лет для мужчин и до 32 лет для женщин. По мнению авторов, страховой стаж, который предусмотрен законодательством в настоящее время (42 и 37 лет соответственно для мужчин и женщин), не позволяет выйти россиянам на пенсию раньше положенных 60 и 65 лет, так как большинство граждан начинают свою трудовую деятельность только после 24 лет. Вместе с тем выйти на пенсию раньше при достижении установленного стажа можно только не ранее 24 месяцев до исполнения 60 и 65 лет.
Поэтому инициаторы предлагают снизить стаж, а также допустимый возраст для досрочного выхода на пенсию, где границы стажа будут равны 37 и 32 годам для мужчин и женщин, а досрочный пенсионный возраст будет снижен до 55 и 60 лет.
Вместе с тем авторы законопроекта считают, что такое изменение станет так называемым стимулом для того, чтобы граждане Российской Федерации предпочитали работать на «белую» заработную плату и отчисляли деньги во внебюджетные фонды, потому что в настоящее время россияне в большинстве случаев выбирают «серую» зону экономики, чтобы уплачивать меньше взносов.