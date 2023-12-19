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Пенсионный возраст будет снижен до 55/60 лет. В Госдуме сказали, что для этого надо будет сделать

Пенсионный возраст будет снижен до 55/60 лет. В Госдуме сказали, что для этого надо будет сделать

ecosociety.ru

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Стало известно, что ряд депутатов Госдумы РФ предлагает снизить страховой или трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, сообщают «Известия».

Законопроект, внесенный в Государственную думу 13 декабря, подразумевает снижение трудового стажа для выхода на преждевременную пенсию до 37 лет для мужчин и до 32 лет для женщин. По мнению авторов, страховой стаж, который предусмотрен законодательством в настоящее время (42 и 37 лет соответственно для мужчин и женщин), не позволяет выйти россиянам на пенсию раньше положенных 60 и 65 лет, так как большинство граждан начинают свою трудовую деятельность только после 24 лет. Вместе с тем выйти на пенсию раньше при достижении установленного стажа можно только не ранее 24 месяцев до исполнения 60 и 65 лет.

Поэтому инициаторы предлагают снизить стаж, а также допустимый возраст для досрочного выхода на пенсию, где границы стажа будут равны 37 и 32 годам для мужчин и женщин, а досрочный пенсионный возраст будет снижен до 55 и 60 лет.

Вместе с тем авторы законопроекта считают, что такое изменение станет так называемым стимулом для того, чтобы граждане Российской Федерации предпочитали работать на «белую» заработную плату и отчисляли деньги во внебюджетные фонды, потому что в настоящее время россияне в большинстве случаев выбирают «серую» зону экономики, чтобы уплачивать меньше взносов.

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