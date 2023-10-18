Новости России
· Ульяна Сенько

Пенсионеры в шоке! Госдума сделала радостное заявление

Пенсионеры в шоке! Госдума сделала радостное заявление

banki.ru

Подписаться в Telegram

В Государственную думу РФ внесен на рассмотрение новый законопроект, который может приятно удивить российских пенсионеров, сообщает информационный портал progorod59.

Депутат Госдумы Борис Чернышов выразил инициативу, которая подразумевает дополнительное 13-е начисление пенсионной страховой выплаты для пожилых граждан РФ каждый год непосредственно перед их днем рождения.

Данное предложение возникло у представителя власти, когда он обратил внимание на предстоящую возможную инфляцию, которая по ожиданиям Центрального банка России составит от 5 до 6,5%. По мнению Бориса Чернышова, будущий процесс повышения цен негативно повлияет на материальное положение пенсионеров.

По данным Росстата, средний размер пенсии в Российской Федерации составляет примерно 19 400 рублей, и такой суммы может не хватить на организацию праздничного застолья в честь дня рождения. Поэтому начисление 13-й пенсионной страховой выплаты может стать государственным подарком, который значительно обрадует пожилых граждан нашей страны, рассказал портал sportkp.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани выставили на продажу три магазина "Бахетле"

Новости Татарстана

4 часа назад

АО «Транснефть – Прикамье» отмечено благодарностью за вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан

выморить тараканов из квартиры москва

Лонгриды

3 часа назад

Из-за урагана люди оказались в больнице: что известно о минувшем шторме в Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

полировка бампера стоимость в Екатеринбурге

Лонгриды

день назад

Лесистые овраги и исторические здания: собрались самые красивые места Казани для осенней фотосессии

Новости Казани

день назад

Сильный ветер сорвал крыши с нескольких зданий в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Водители "скорых" в Татарстане начали массово увольняться и уходить в "оборонку"

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД Татарстана вышли на дороги: их интересует определенная категория водителей

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане ураганом повредило кровлю Нацмузея и свалило 43 дерева
Лонгриды
3 часа назад

Из-за урагана люди оказались в больнице: что известно о минувшем шторме в Казани

Из-за урагана люди оказались в больнице: что известно о минувшем шторме в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане около 1000 мужчин оформили декретные отпуска

Новости Татарстана

4 часа назад

АО «Транснефть – Прикамье» отмечено благодарностью за вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан

Новости Казани

4 часа назад

ГИБДД Казани ищет очевидцев падения женщины в автобусе

Новости Казани

5 часов назад

В Казани стартовал частичный снос гостиниц-недостроев у моста "Миллениум"
Водители "скорых" в Татарстане начали массово увольняться и уходить в "оборонку"
Новости Татарстана
4 часа назад

Водители "скорых" в Татарстане начали массово увольняться и уходить в "оборонку"

Новости Казани

5 часов назад

Стало известно, сколько будет стоить билет на первый рейс "Метеора" от Нижнего Новгорода до Казани

Новости Казани

5 часов назад

В Казани задержали закладчика, прятавшего наркотики на чердаке дома

Новости Казани

6 часов назад

В Казани ураганный ветер нанес ущерб четырем паркам и скверу
«Из космоса 1960 в Москву 2023 год»: в Казани пройдет пресс-конференция и пресс-показ фильма «Человек из ниоткуда»
Интересное в Казани
6 дней назад

«Из космоса 1960 в Москву 2023 год»: в Казани пройдет пресс-конференция и пресс-показ фильма «Человек из ниоткуда»