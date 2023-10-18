Пенсионеры в шоке! Госдума сделала радостное заявление

В Государственную думу РФ внесен на рассмотрение новый законопроект, который может приятно удивить российских пенсионеров, сообщает информационный портал progorod59.

Депутат Госдумы Борис Чернышов выразил инициативу, которая подразумевает дополнительное 13-е начисление пенсионной страховой выплаты для пожилых граждан РФ каждый год непосредственно перед их днем рождения.

Данное предложение возникло у представителя власти, когда он обратил внимание на предстоящую возможную инфляцию, которая по ожиданиям Центрального банка России составит от 5 до 6,5%. По мнению Бориса Чернышова, будущий процесс повышения цен негативно повлияет на материальное положение пенсионеров.

По данным Росстата, средний размер пенсии в Российской Федерации составляет примерно 19 400 рублей, и такой суммы может не хватить на организацию праздничного застолья в честь дня рождения. Поэтому начисление 13-й пенсионной страховой выплаты может стать государственным подарком, который значительно обрадует пожилых граждан нашей страны, рассказал портал sportkp.