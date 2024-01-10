Пенсионеры в радостном шоке: пожилые россияне могут получить по 10 тысяч рублей отдельно от пенсии в январе

Новый бонус, приятный для российских пенсионеров, внесет изменения в их финансовое положение. Размер этого бонуса составит 10 тысяч рублей, и он будет предоставляться отдельно от обычной пенсии. Эту хорошую новость сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает информационно-новостной портал PRIMPRESS.

Суть бонуса заключается в том, что он будет предоставляться тем пожилым гражданам, которые решат изменить свой налоговый статус на самозанятого. Пенсионеры смогут получить этот дополнительный бонус, независимо от их текущих обстоятельств.

Согласно словам Сергея Власова, новый налоговый режим самозанятости может быть особенно полезен для тех граждан, у кого есть дополнительные источники дохода, такие как аренда недвижимости или подработка в качестве репетитора. Также этот статус часто выбирают пенсионеры, предоставляющие услуги нянь или клининга.

При переходе в статус самозанятого пенсионеры получат не только финансовый бонус, но и ряд льгот от государства. Одной из значимых привилегий является возвращение механизма индексации пенсий, который не применялся к официально трудоустроенным пенсионерам с 2016 года. Также стоит отметить, что самозанятые не обязаны уплачивать страховые пенсионные взносы, что позволяет им классифицироваться как неработающих.

Кроме того, каждый пенсионер, перешедший на новый налоговый статус, получит дополнительные 10 тысяч рублей. Эти средства будут выделяться отдельно от основной пенсии и могут быть использованы для снижения налоговой обязанности самозанятого гражданина.