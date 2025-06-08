Пенсионеры прыгают от счастья от новой льготы в «Пятерочке»: воспользоваться можно уже с 9 июня
ok.ru
Хорошая новость для пожилых россиян: с 14 января 2025 года и до конца января 2026 года в сети магазинов «Пятёрочка» действует скидка 10% на большинство товаров первой необходимости. Это отличная возможность для пенсионеров сэкономить на покупках!
Как получить скидку
Чтобы воспользоваться акцией, достаточно посетить магазин с утра до 15:00. На кассе необходимо предъявить пенсионное удостоверение или справку из Пенсионного фонда, а также активную карту «Х5 Клуб». Процесс получения скидки — быстрый и простой, без лишних сложностей.
Что входит в ассортимент со скидкой
Скидка распространяется на широкий ассортимент товаров:
Продукты питания
Бытовая химия
И многие другие товары первой необходимости.
Важно: скидка не действует на следующие товары:
Алкоголь и табачные изделия
Лотереи
Товары с отметками «Красная цена» и «Выгодно»
Некоторые социально важные продукты, такие как молоко и хлеб.
Кроме того, скидка не суммируется с другими акциями и бонусами, так что учитывайте это при планировании покупок.
Скидка для детей-инвалидов
Отдельно стоит отметить, что дети-инвалиды и их законные представители также могут воспользоваться этой скидкой, предъявив соответствующие документы.
Условия акции
Акция действует по всей России в магазинах «Пятёрочка», однако сроки ограничены, и условия могут измениться. Поэтому не упустите шанс — посетите магазин заранее и сделайте выгодные закупки.
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