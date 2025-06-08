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Пенсионеры прыгают от счастья от новой льготы в «Пятерочке»: воспользоваться можно уже с 9 июня

Хорошая новость для пожилых россиян: с 14 январ...

ok.ru

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Хорошая новость для пожилых россиян: с 14 января 2025 года и до конца января 2026 года в сети магазинов «Пятёрочка» действует скидка 10% на большинство товаров первой необходимости. Это отличная возможность для пенсионеров сэкономить на покупках!

Как получить скидку

Чтобы воспользоваться акцией, достаточно посетить магазин с утра до 15:00. На кассе необходимо предъявить пенсионное удостоверение или справку из Пенсионного фонда, а также активную карту «Х5 Клуб». Процесс получения скидки — быстрый и простой, без лишних сложностей.

Что входит в ассортимент со скидкой

Скидка распространяется на широкий ассортимент товаров:

  • Продукты питания

  • Бытовая химия

  • И многие другие товары первой необходимости.

Важно: скидка не действует на следующие товары:

  • Алкоголь и табачные изделия

  • Лотереи

  • Товары с отметками «Красная цена» и «Выгодно»

  • Некоторые социально важные продукты, такие как молоко и хлеб.

Кроме того, скидка не суммируется с другими акциями и бонусами, так что учитывайте это при планировании покупок.

Скидка для детей-инвалидов

Отдельно стоит отметить, что дети-инвалиды и их законные представители также могут воспользоваться этой скидкой, предъявив соответствующие документы.

Условия акции

Акция действует по всей России в магазинах «Пятёрочка», однако сроки ограничены, и условия могут измениться. Поэтому не упустите шанс — посетите магазин заранее и сделайте выгодные закупки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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