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Пенсионеры прыгают от счастья от новой льготы в «Пятерочке»: воспользоваться можно с 9 июня

Хорошая новость для пожилых россиян: с 14 январ...

dzen.ru

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Хорошая новость для пожилых россиян: с 14 января 2025 года и до конца января 2026 года в сети «Пятёрочка» действует скидка 10% на большинство товаров первой необходимости. Это отличная возможность для пенсионеров сэкономить на покупках!

Как получить скидку

Чтобы воспользоваться акцией, достаточно зайти в магазин с утра и до 15:00. На кассе нужно предъявить пенсионное удостоверение или справку из Пенсионного фонда, а также активную карту «Х5 Клуб». Все быстро и просто, без лишних сложностей.

Что входит в ассортимент со скидкой

Скидка распространяется на широкий ассортимент товаров:

  • Продукты
  • Бытовая химия
  • И многие другие товары первой необходимости.

Важно: скидка не действует на следующие товары:

  • Алкоголь и табачные изделия
  • Лотереи
  • Товары с отметками «Красная цена» и «Выгодно»
  • Некоторые социально важные продукты, например, молоко и хлеб.

Кроме того, скидка не суммируется с другими акциями и бонусами, так что учитывайте это при покупках.

Скидка для детей-инвалидов

Отдельно стоит отметить, что дети-инвалиды и их законные представители также могут воспользоваться этой скидкой, предъявив соответствующие документы.

Условия акции

Акция действует по всей стране в магазинах «Пятёрочка», но сроки ограничены, и условия могут измениться. Поэтому не упустите шанс — загляните в магазин заранее и сделайте выгодные закупки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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