Пенсионеры прыгают от счастья от новой льготы в «Пятерочке»: воспользоваться можно с 9 июня
dzen.ru
Хорошая новость для пожилых россиян: с 14 января 2025 года и до конца января 2026 года в сети «Пятёрочка» действует скидка 10% на большинство товаров первой необходимости. Это отличная возможность для пенсионеров сэкономить на покупках!
Как получить скидку
Чтобы воспользоваться акцией, достаточно зайти в магазин с утра и до 15:00. На кассе нужно предъявить пенсионное удостоверение или справку из Пенсионного фонда, а также активную карту «Х5 Клуб». Все быстро и просто, без лишних сложностей.
Что входит в ассортимент со скидкой
Скидка распространяется на широкий ассортимент товаров:
- Продукты
- Бытовая химия
- И многие другие товары первой необходимости.
Важно: скидка не действует на следующие товары:
- Алкоголь и табачные изделия
- Лотереи
- Товары с отметками «Красная цена» и «Выгодно»
- Некоторые социально важные продукты, например, молоко и хлеб.
Кроме того, скидка не суммируется с другими акциями и бонусами, так что учитывайте это при покупках.
Скидка для детей-инвалидов
Отдельно стоит отметить, что дети-инвалиды и их законные представители также могут воспользоваться этой скидкой, предъявив соответствующие документы.
Условия акции
Акция действует по всей стране в магазинах «Пятёрочка», но сроки ограничены, и условия могут измениться. Поэтому не упустите шанс — загляните в магазин заранее и сделайте выгодные закупки.
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