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Пенсионеры обезумили от счастья: Мишустин заявил о рекордной индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о значи...

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В своем отчете перед Госдумой о работе правительства за 2024 год, премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о предстоящей индексации социальных пенсий, которая состоится с 1 апреля 2025 года.

По его словам, пенсии увеличатся более чем на 14,5%, что станет значительной поддержкой для получателей социальных выплат.

Социальные пенсии в России назначаются по потере кормильца, по инвалидности и по старости. Это ключевая часть системы социальной поддержки, направленная на помощь наиболее уязвимым слоям населения.

Мишустин также напомнил, что с начала 2025 года страховые пенсии уже были проиндексированы на 7,3%. Дополнительно, по поручению президента России Владимира Путина, было выполнено увеличение пенсий с учетом уровня инфляции, составившее 9,5%.

Кроме того, премьер-министр сообщил о недавней индексации военных пенсий и более 40 различных социальных пособий. Важным шагом стало также возобновление индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров, что дополнительно укрепляет финансовую стабильность этой категории граждан.

Эти меры отражают продолжающиеся усилия правительства по улучшению условий жизни пенсионеров и других получателей социальных выплат в условиях меняющейся экономической среды и повышения уровня инфляции, сообщает dzen.

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