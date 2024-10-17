Пенсионеров, проживших более 60 лет, ждет сюрприз с 18 октября

Пенсионерам сообщили о сюрпризе, который коснется граждан прожили в официальном браке более 60 лет. Такие люди могут получить денежную выплату. Об этом рассказал пенсионный специалист Сергей Власов, пишет PRIMPRESS.

В некоторых субъектах страны для пенсионеров подготовлены денежные выплаты, однако перед этим нужно обратить внимание на тонкости.

К примеру, у пары должна быть местная прописка. Однако сейчас депутаты решили изменить систему и постановили, что если один из пары прописан в Ленинградской области, а другой – Санкт-Петербурге, то они все равно смогут получить деньги.

Размер вознаграждения - 1000 рублей за каждый год, который возлюбленные прожили вместе. Так, если семья прожила друг с другом 60 лет, то она может рассчитывать на 60 тысяч рублей. Для получения средств следует подать заявление в социальную защиту уже с 18 октября 2024 года.