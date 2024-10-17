Новости России
· 16+ · Екатерина Елисеева

Пенсионеров, проживших более 60 лет, ждет сюрприз с 18 октября

В некоторых субъектах страны для пенсионеров по...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Пенсионерам сообщили о сюрпризе, который коснется граждан прожили в официальном браке более 60 лет. Такие люди могут получить денежную выплату. Об этом рассказал пенсионный специалист Сергей Власов, пишет PRIMPRESS.

В некоторых субъектах страны для пенсионеров подготовлены денежные выплаты, однако перед этим нужно обратить внимание на тонкости.

К примеру, у пары должна быть местная прописка. Однако сейчас депутаты решили изменить систему и постановили, что если один из пары прописан в Ленинградской области, а другой – Санкт-Петербурге, то они все равно смогут получить деньги.

Размер вознаграждения - 1000 рублей за каждый год, который возлюбленные прожили вместе. Так, если семья прожила друг с другом 60 лет, то она может рассчитывать на 60 тысяч рублей. Для получения средств следует подать заявление в социальную защиту уже с 18 октября 2024 года.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

9 часов назад

В 80 лет умер страдавший деменцией актер Николай Пархоменко

Интересное в Казани

23 часа назад

Будущее за IT: как в Академии «ТОП» готовят новое поколение профессионалов

барьеры от тараканов

Новости Татарстана

10 часов назад

Ураган «Милтон» не дойдет до Республики Татарстан

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам

монтаж потолка гкл цена за м2 в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

5 часов назад

17-летний подросток насмерть сбил 68-летнюю женщину в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

2 человека сгорели заживо в ДТП на трассе Казань-Оренбург

Новости Татарстана

день назад

9-летний мальчик поджёг школу № 62 в Челнах

Новости Казани

день назад

В Казани хотят ввести новые ограничения на движение и парковку авто

Новости Казани

день назад

В Московский зоопарк из Казани привезли медведя после жалоб зоозащитников
Лонгриды
день назад

«Нормальные люди всегда будут хотеть иметь детей»: депутаты о законопроекте по запрету пропаганды чайлдфри

Депутаты Госсовета РТ прокомментировали запрет ...

Новости Казани

2 часа назад

Казань находится на 5 месте по числу оформления кредиток

Новости Казани

2 часа назад

В Казани с 25 по 31 октября ограничат движение по Вознесенскому тракту

Новости Татарстана

2 часа назад

ВТБ: переток средств с ипотеки на вклады усиливается

Новости Татарстана

2 часа назад

Юбилейный инвестконсультант ВТБ Мои Инвестиции появился в Набережных Челнах
Медведю Терпею из Казани обеспечены особые усло...
Новости Казани
5 часов назад

Медведю Терпею из Казани обеспечены особые условия в Москве

Новости Казани

2 часа назад

Новые подробности смертельного ДТП в поселке Борисоглебское

Новости Татарстана

2 часа назад

Оплатить покупку СберКартой можно будет со счёта другого банка

Новости Татарстана

2 часа назад

Еще четыре тысячи елабужан получили доступ к гигабитному интернету МТС
Технологии Big Data помогают зарабатывать клиен...
Новости России
6 дней назад

Технологии Big Data помогают зарабатывать клиентам ВТБ