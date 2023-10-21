Новости России
· Ульяна Сенько

Пенсионерам дадут по 50 000 рублей на карту, вне зависимости от региона — названо одно условие

Пенсионерам дадут по 50 000 рублей на карту, вне зависимости от региона — названо одно условие

sosnovosti.ru

Подписаться в Telegram

Россиянам сообщили о новой единоразовой выплате для пенсионеров, которая составит 50 000 рублей. Однако она предусмотрена не для всех пожилых граждан страны, есть одно условие, передали в ussurmedia.ru.

Правительство Российской Федерации приняло решение выплатить 50 000 рублей гражданам, пережившим блокаду Ленинграда в преддверии годовщины его освобождения. Каждый пенсионер, являющийся блокадником, независимо от нынешнего места проживания, получит деньги.

Выплаты перечислять начнут с декабря текущего года и завершатся они в январе следующего, рассказал Глава Социального фонда России Сергей Чирков и добавил, что соответствующий указ уже подписан, и настоящее место жительства переживших блокаду при этом учитываться не будет.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Почти половина Казани останется без воды на 3 дня: опубликован полный список адресов

Гид по скидкам Казани

16 часов назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

обработка помещений от клопов в москве

Новости Казани

день назад

Сенатор СФ от Татарстана сильно пострадал в ДТП

Полезное

3 дня назад

Представители АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей республиканского конкурса по охране труда

ремонт кофемашин электролюкс в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани планируют изъять еще несколько участков для строительства второй ветки метрополитена

Новости Казани

день назад

В Казани власти эвакуируют с улиц брошенные автомобили

Новости Казани

15 часов назад

В Казани стоимость квадратного метра жилья поднялась на 12%

Новости Татарстана

день назад

Попавшегося с наркотиками депутата парламента РТ лишили полномочий

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане подросток скончался после игры в футбол, не дойдя до дома
Лонгриды
8 часов назад

Депутаты Госдумы хотят разрешить преподавать особо опасным преступникам: что думают об инициативе в Казани

Депутаты Госдумы хотят разрешить преподавать особо опасным преступникам: что думают об инициативе в Казани

Новости Татарстана

8 часов назад

«Это ударит по детям»: Володин призвал отозвать новый проект о праве преподавать бывшим заключённым

Новости Татарстана

13 часов назад

ГК ТОЧНО построила уникальную инклюзивную площадку в Краснодаре

Новости Татарстана

11 часов назад

В ноябре жителей Татарстана ждет дополнительный выходной, на который изначально не рассчитывали

Новости Казани

12 часов назад

Туман, осадки, сильный ветер: татарстанцев ждет не самая приятная погода в выходные
Послом игр БРИКС в Казани может стать фигуристка Алина Загитова
Новости Казани
15 часов назад

Послом игр БРИКС в Казани может стать фигуристка Алина Загитова

Новости Казани

12 часов назад

В Татарстане подешевели баранина и картофель

Новости Казани

13 часов назад

В Казани 19-летний парень насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии

Новости Казани

14 часов назад

В Казани у жителей двух районов из кранов потечет зеленая вода
Работа везде: от кондитера до инженера-техника. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Работа везде: от кондитера до инженера-техника. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани