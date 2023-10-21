Пенсионерам дадут по 50 000 рублей на карту, вне зависимости от региона — названо одно условие

Россиянам сообщили о новой единоразовой выплате для пенсионеров, которая составит 50 000 рублей. Однако она предусмотрена не для всех пожилых граждан страны, есть одно условие, передали в ussurmedia.ru.

Правительство Российской Федерации приняло решение выплатить 50 000 рублей гражданам, пережившим блокаду Ленинграда в преддверии годовщины его освобождения. Каждый пенсионер, являющийся блокадником, независимо от нынешнего места проживания, получит деньги.

Выплаты перечислять начнут с декабря текущего года и завершатся они в январе следующего, рассказал Глава Социального фонда России Сергей Чирков и добавил, что соответствующий указ уже подписан, и настоящее место жительства переживших блокаду при этом учитываться не будет.