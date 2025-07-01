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Пенсии вновь пересчитают уже с августа 2025 года, будет новый размер: что ждёт пенсионеров в России

С 1 августа 2025 года в России будет проведён п...

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Как с 1 августа 2025 года изменятся пенсии для работающих пенсионеров

С 1 августа 2025 года в России будет проведён перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров. Это изменение позволит улучшить финансовое положение тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию.

Что изменится:

  • Перерасчёт пенсий будет осуществляться автоматически, без подачи заявления.

  • В расчёт будут включены страховые взносы, уплаченные работодателем.

  • Также учтётся дополнительный стаж работы пенсионера.

Размер прибавки:

Максимальная прибавка составит 437 рублей в месяц, в зависимости от количества пенсионных баллов, набранных за год.

Зачем это нужно:

Это увеличение помогает улучшить материальное положение пенсионеров, особенно в условиях роста цен.

Мнение эксперта:

Эксперт РАНХиГС Виктор Ляшок отметил, что такие изменения способствуют социальной справедливости, мотивируя пенсионеров продолжать работать и получать достойное вознаграждение за труд.

Таким образом, перерасчёт пенсий в августе 2025 года станет важной мерой поддержки для работающих пенсионеров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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