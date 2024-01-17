Пенсии увеличатся на 7,5%: всех российских пенсионеров ждёт приятный сюрприз с 1 февраля

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов РФ, Светлана Бессараб, поделилась информацией о планируемой проиндексации социальных пенсий в 2024 году. Повышение выплат запланировано на 1 апреля и составит 7,5%, что соответствует официальному уровню инфляции. Для получения увеличенной пенсии не требуется подавать заявление, выплаты автоматически изменятся, пишет progorodsamara.

Окончательная сумма пенсии будет отличаться для различных категорий граждан. Увеличение выплат произойдет для сирот, инвалидов и лиц, получающих пенсию по старости. Если у гражданина не хватает стажа и ИПК, то он выходит на пенсию 5 лет позже и имеет право на социальную пенсию.

Также в Госдуме напомнили, что с 1 января уже произошла индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров. Выплаты также увеличились на 7,5%.

Ранее в СФР были оглашены все изменения в выплатах, которые вступили в силу с 1 января 2024 года. Было произведено повышение материнского капитала, больничных и декретных выплат, а также единого пособия.

