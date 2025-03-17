Пенсии станут выше уже с 1 апреля: кому стоит ожидать повышенных выплат
life.ru
С 1 апреля 2025 года социальные пенсии и ряд других выплат в России вырастут на 14,75%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По оценкам властей, повышение затронет около 4,2 млн человек, а на его реализацию из бюджета будет направлено 85 млрд рублей.
Кого коснётся индексация
Социальную пенсию получают граждане, которые не имеют достаточного стажа для страховой пенсии. В их число входят:
- Мужчины старше 70 лет и женщины от 65 лет;
- Люди с инвалидностью;
- Дети, потерявшие кормильца.
Также увеличение выплат затронет отдельные категории граждан, в том числе:
- Военнослужащих и добровольцев, получивших инвалидность из-за военной травмы;
- Участников Великой Отечественной войны и блокадников;
- Пострадавших от радиационных и техногенных катастроф;
- Космонавтов и сотрудников лётно-испытательного состава.
Как изменятся суммы выплат
После индексации размер социальных пенсий составит:
- 8 820 рублей — социальная пенсия по старости, выплаты малочисленным народам Севера и детям, потерявшим одного кормильца;
- 17 650 рублей — пенсия детям, потерявшим обоих родителей или одинокую мать;
- 7 500 рублей — пенсия для инвалидов III группы;
- 8 820 рублей — для инвалидов II группы;
- 17 650 рублей — для инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы;
- 21 180 рублей — для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов.
Повышение выплат для военных и пострадавших от катастроф
- Военнослужащие, получившие инвалидность, будут получать от 13 240 до 26 470 рублей в зависимости от группы.
- Пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф положены выплаты от 11 030 до 44 120 рублей.
- Семьи погибших военных получат 13 240–17 650 рублей в месяц.
- Ветераны ВОВ смогут рассчитывать на выплаты в размере 13 240–22 060 рублей.
- Граждане, пережившие блокаду Ленинграда, осаду Севастополя и Сталинграда, получат от 8 820 до 17 650 рублей.
Экономисты: индексация поможет компенсировать рост цен
По мнению экспертов, увеличение пенсий позволит частично покрыть подорожание товаров и услуг. В 2024 году инфляция составила 9,5%, а повышение социальных выплат превысит этот показатель в 1,5 раза.
Экономист Андрей Лобода отметил, что индексация не сильно улучшит качество жизни получателей, но позволит им немного компенсировать рост цен. Эксперт Максим Колядов добавил, что повышение выплат может стимулировать потребление и поддержать экономику.
Другие проиндексированные выплаты в 2025 году
С начала года власти уже увеличили более 40 видов соцвыплат, в том числе:
- Страховые пенсии для работающих и неработающих граждан;
- Материнский капитал;
- Пособие по безработице;
- Материальную помощь семьям с детьми и ветеранам боевых действий;
- Пенсии военным.
Андрей Лобода подчеркнул, что индексация проводится плавно, без перегрузки бюджета, что делает процесс более стабильным, пишет RT.
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