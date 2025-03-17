Пенсии станут выше уже с 1 апреля: кому стоит ожидать повышенных выплат

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии и ряд других выплат в России вырастут на 14,75%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По оценкам властей, повышение затронет около 4,2 млн человек, а на его реализацию из бюджета будет направлено 85 млрд рублей.

Кого коснётся индексация

Социальную пенсию получают граждане, которые не имеют достаточного стажа для страховой пенсии. В их число входят:

Мужчины старше 70 лет и женщины от 65 лет ;

; Люди с инвалидностью ;

; Дети, потерявшие кормильца.

Также увеличение выплат затронет отдельные категории граждан, в том числе:

Военнослужащих и добровольцев , получивших инвалидность из-за военной травмы;

, получивших инвалидность из-за военной травмы; Участников Великой Отечественной войны и блокадников ;

; Пострадавших от радиационных и техногенных катастроф ;

; Космонавтов и сотрудников лётно-испытательного состава.

Как изменятся суммы выплат

После индексации размер социальных пенсий составит:

8 820 рублей — социальная пенсия по старости, выплаты малочисленным народам Севера и детям, потерявшим одного кормильца;

— социальная пенсия по старости, выплаты малочисленным народам Севера и детям, потерявшим одного кормильца; 17 650 рублей — пенсия детям, потерявшим обоих родителей или одинокую мать;

— пенсия детям, потерявшим обоих родителей или одинокую мать; 7 500 рублей — пенсия для инвалидов III группы;

— пенсия для инвалидов III группы; 8 820 рублей — для инвалидов II группы;

— для инвалидов II группы; 17 650 рублей — для инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы;

— для инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы; 21 180 рублей — для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов.

Повышение выплат для военных и пострадавших от катастроф

Военнослужащие, получившие инвалидность, будут получать от 13 240 до 26 470 рублей в зависимости от группы.

в зависимости от группы. Пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф положены выплаты от 11 030 до 44 120 рублей .

. Семьи погибших военных получат 13 240–17 650 рублей в месяц.

в месяц. Ветераны ВОВ смогут рассчитывать на выплаты в размере 13 240–22 060 рублей .

. Граждане, пережившие блокаду Ленинграда, осаду Севастополя и Сталинграда, получат от 8 820 до 17 650 рублей.

Экономисты: индексация поможет компенсировать рост цен

По мнению экспертов, увеличение пенсий позволит частично покрыть подорожание товаров и услуг. В 2024 году инфляция составила 9,5%, а повышение социальных выплат превысит этот показатель в 1,5 раза.

Экономист Андрей Лобода отметил, что индексация не сильно улучшит качество жизни получателей, но позволит им немного компенсировать рост цен. Эксперт Максим Колядов добавил, что повышение выплат может стимулировать потребление и поддержать экономику.

Другие проиндексированные выплаты в 2025 году

С начала года власти уже увеличили более 40 видов соцвыплат, в том числе:

Страховые пенсии для работающих и неработающих граждан;

для работающих и неработающих граждан; Материнский капитал ;

; Пособие по безработице ;

; Материальную помощь семьям с детьми и ветеранам боевых действий ;

; Пенсии военным.

Андрей Лобода подчеркнул, что индексация проводится плавно, без перегрузки бюджета, что делает процесс более стабильным, пишет RT.