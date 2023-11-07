Пенсии поднимут уже с 1 января 2024 года: кому и насколько увеличат выплаты

В Российской Федерации в наступающем 2024 году ожидается индексация страховых выплат по возрасту для неработающих пожилых граждан России: размер суммы пенсии увеличится на 1 600 рублей. Средняя величина выплаты по возрасту составит 23 400 рублей. Представители Министерства труда заявили, что на пенсии, страховые пособия и социальную финансовую помощь государство планирует потратить 16 триллионов рублей и более.

Глава Минтруда Российской Федерации Антон Котяков объяснил, что с 1 января 2024 года страховые выплаты по возрасту для неработающего пожилого населения России возрастут на 7,5 процента. Согласно словам Министра труда и социальной защиты, к сумме текущей российской пенсии прибавится 1628 рублей, следовательно, размер выплаты для пожилых россиян составит 23 449 рублей.

Добавим, что Социальный фонд предложил проект по индексации пенсии для неработающих пожилых граждан России, который подразумевает двукратное увеличение в 2025 году, где с 1 февраля выплаты возрастут на 6,5%, а с 1 апреля еще на 2,25%: в сумме индексация составит 6,7%. Более того, в 2026 году Соцфонд также предполагает увеличить размер страховых выплат зимой на 4% и весной на 2,3%. Однако стоит учитывать, что вышеперечисленные расчеты являются предварительными, а конечные размеры прибавок будут утверждены только в конце 2024 и 2025 годов.