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Пенсия будет меньше, чем обычно: в марте российских пенсионеров ожидает неприятный сюрприз

В марте 2025 года пенсионные выплаты в Российск...

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В марте 2025 года пенсионные выплаты в Российской Федерации будут ниже по сравнению с февралем.

Мартовское снижение выплат

По словам специалиста, снижение пенсий в марте объясняется тем, что в феврале пенсионеры получили дополнительные выплаты в связи с доиндексацией, произошедшей в январе. Эти доплаты предназначались для компенсации недостающей суммы из-за расхождений между индексацией и реальной инфляцией.

Индексация пенсионных выплат

В начале 2025 года пенсии были увеличены на 7,3%, что совпадало с прогнозируемым уровнем инфляции. Однако, после публикации данных от Росстата об инфляции за 2024 год, стало известно, что она составила 9,5%. В ответ на этот факт Президент России Владимир Путин дал указание о дополнительной индексации пенсий.

Влияние изменений на пенсионеров

Как результат дополнительной индексации, количество пенсионеров, чьи пенсии увеличились, составило около 39,3 миллиона. Средний размер страховой пенсии по старости после индексации достиг приблизительно 24,9 тысячи рублей.

Несмотря на то, что мартовские выплаты будут временно сокращены по сравнению с февралем, это изменение связано с корректирующими расчетами, связанными с прибавками в предыдущем месяце. Пенсионерам рекомендуется заранее планировать свои расходы с учетом таких изменений в выплатах, сообщает РИА Новости.

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