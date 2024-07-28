Парад кораблей, концерт и салют: в воскресенье отметят День ВМФ

Владивосток в предстоящее воскресенье, 28 июля, отметит День Военно-морского флота с размахом. Город встречает этот день с традиционными и пышными торжествами, начиная с морского парада в бухте Золотой Рог, где командующий ТОФ осуществит обход кораблей.

Расписание мероприятий

Торжества начнутся утром на водной станции ТОФ у Амурского залива с театрализованным представлением, доступ к которому будет ограничен пригласительными билетами. Однако все желающие могут наблюдать за праздником с общедоступных набережных. Завершится день культурной программой и великолепным салютом.

Участие международных гостей

К параду присоединятся корабли из Китая, что подчеркивает дружественные морские связи между двумя странами. Это добавляет мероприятию особый международный колорит.

Лучшие места для наблюдения

Для тех, кто предпочитает наблюдать за мероприятиями на расстоянии, Токаревский маяк предложит отличные виды на маршрут кораблей. Владивостокская набережная Цесаревича также предоставит хорошие возможности для просмотра парада.

Вечерние мероприятия

Вечером город приглашает на акцию «Тихоокеанская слава. Память и Победа», которая включит выступления музыкальных и танцевальных коллективов ТОФ. Кульминацией дня станет артиллерийский салют с мыса Боброва, который начнется в 22:00.

Празднование Дня Военно-морского флота в Владивостоке - это не только демонстрация военной мощи, но и возможность для горожан и гостей города объединиться, чтобы отдать дань уважения историческому наследию и значению флота для страны.