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«Пьяному за руль можно»: Верховный суд объяснил когда за это не лишат прав

«Пьяному за руль можно»: Верховный суд объяснил когда за это не лишат прав

Фото: социальные сети

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Российские водители теперь смело могут садиться за руль пьяными, не боясь лишиться прав. Дело в том, что Верховный суд разъяснил порядок наказания и его отсутствия при определенных условиях.

Наказывать не будут водителя, который сидит пьяным за рулем или распивает прямо за ним в припаркованном автомобиле, не перемещающемся в пространстве.

Прецедент создал водитель из Подмосковья. Житель Чехова попался на глаза ГИБДД, когда распивал в машине, припаркованной на обочине.

Инспектор возмутился, составил протокол, и суд лишил водителя прав и оштрафовал.

Обжалование не помогло, приговор оставили в силе. И только Верховный суд, куда обратился автомобилист, распорядился отменить решения судов и вернуть водительское удостоверение ввиду недостаточности доказательств для обвинения человека в пьяной езде.

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