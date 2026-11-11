Новости Татарстана

В Альметьевске мужчина погиб под обрушившейся плитой

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Альметьевске на улице Шевченко произошел несчастный случай со смертельным исходом. В заброшенных частных гаражах на мужчину обрушилась плита перекрытия.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, прибывшие на место спасатели с помощью техники разобрали завалы и извлекли тело погибшего, после чего передали его сотрудникам полиции. Личность мужчины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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