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Пальмовая гадость в красивой упаковке: в Роскачестве рассказали о марках конфет, которые опасны для здоровья

Пальмовая гадость в красивой упаковке: в Роскачестве рассказали о марках конфет, которые опасны для здоровья

o-tendencii.com

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Роскачество назвало бренды конфет, от употребления которых настоятельно рекомендуется воздержаться, так как в ходе исследования в составах их продукции были обнаружены вредные для организма вещества, сообщает progorodsamara.

В одной из последних проверок Роскачества участвовали изделия из шоколада, карамели, а также других видов всеми любимых сладостей. Эксперты организации исследовали предлагаемые россиянам конфеты на предмет нарушения Государственных стандартов, и, к сожалению, результаты оказались огорчающими, так как ряд сладких продуктов оказался некачественным и небезопасным для употребления в пищу.

В итогах исследования названы марки конфет, продукция которых содержит искусственные подсластители, красители и консерванты. Специалисты настоятельно не рекомендуют угощать ими детей. В черный список Роскачества были занесены зарубежные марки Milky Way и Kinder и отечественные «Яшкино» «Аленка».

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