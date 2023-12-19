Пальмовая гадость в красивой обертке: в Роскачестве рассказали о марках конфет, которые опасны для здоровья

Эксперты Российской системы качества назвали бренды конфет разных видов, которые рекомендуется обходить стороной и не дарить детям, пишет PRIMPRESS.

Специалисты организации проверили 22 торговые марки сладостей, среди которых были отечественные и зарубежные бренды Milky Way, Kinder, «Яшкино», «Победа Вкуса».

Результаты исследования оказались спорными, так как в проверяемых образцах не было обнаружено вредных для организма человека микроорганизмов, таких как плесень или кишечную палочку. Однако детям конфеты под перечисленными марками эксперты рекомендуют не давать, потому что в их составах были выявлены консерванты, усилители аромата и запаха, растительные жиры, которыми заменяют положенные молочные в целях экономии, а также в некоторых образцах был обнаружен этиловый спирт. Все перечисленные «ингредиенты» запрещены детям для употребления в пищу.

Тем не менее два бренда получили абсолютное одобрение Роскачества, так как их конфеты являются качественными и безопасными по всем стандартам. К ним относятся набор «Рождественский календарь» и бренд Only.