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Пальмовая гадость в красивой обертке: в Роскачестве назвали марки шоколада, которые стоит обходить стороной

Пальмовая гадость в красивой обертке: в Роскачестве назвали марки шоколада, которые стоит обходить стороной

balthazar.club

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Организация Роскачество представила результаты масштабной экспертизы, выявившей лучшие и худшие образцы шоколада на рынке. Одним из замеченных аспектов стала обеспокоенность покупателей по поводу содержания пальмового масла в шоколаде, что может оказать негативное воздействие на здоровье.

Эксперты подчеркнули, что у многих потребителей существует стереотип о том, что на полках магазинов представлены в основном дешевые подделки с использованием пальмового масла. Тем не менее, проведенные проверки Роскачества за прошедший год показали, что на рынке существует множество высококачественных шоколадных изделий.

Среди рекомендованных брендов молочного шоколада выделяются «Аленка» и «Коркунов», получившие положительные оценки от экспертов. Также утверждение Роскачества получили марки «Победа вкуса» и «Яшкино».

К сожалению, были выявлены и негативные образцы. Например, шоколад, который изготавливается в Калининградской области, попал в черный список из-за отсутствия молочного жира и добавления пальмового масла, избыточное употребление которого может спровоцировать нежелательный рост массы тела.

Таким образом, результаты экспертизы подчеркивают важность внимательного выбора продуктов и отмечают, что на рынке существует много качественного шоколада, но также присутствуют недобросовестные образцы, которые следует избегать, передает PRIMPRESS.

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