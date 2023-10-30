Пальмовая гадость, совсем без сливок: Роскачество назвало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной

Эксперты Российской системы качества рекомендуют избегать некоторых брендов сливочного масла: в ходе одной из последних проверок специалисты обнаружили, что в некоторых соответствующих продуктах содержатся растительные жиры, вредные для организма человека, сообщили в PRIMPRESS.

В черный список Роскачества попали бренды сливочного масла из Московской, Челябинской, Волгоградской, Амурской областей и Ставропольского края: вместо молочных жиров для изготовления масла используют растительные, что является грубым нарушением Государственных стандартов и, в свою очередь, обманом потребителя, так как продукт является пальмовым маслом, а не маслом на сливках.

В то же время, "Домик в деревне", "Вкуснотеево", "Каждый день" были признаны лучшими брендами сливочного масла экспертами Российской системы качества.

Добавим, что ранее эксперты Роскачества провели исследование качества конфет в сладких наборах. В сумме было проверено 20 популярных у россиян торговых марок шоколадных и карамельных конфет, и почти во всех из них в составах были выявлены вредные красители, консерванты и подсластители.

Качественные и безопасные для здоровья конфеты, согласно заявлению Роскачества, производит торговая марка Only, сообщил KONKURENT.RU.