Новости России
· Ульяна Сенько

Пальмовая гадость, совсем без сливок: Роскачество назвало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной

Пальмовая гадость, совсем без сливок: Роскачество назвало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной

skidki-segodnya.ru

Подписаться в Telegram

Эксперты Российской системы качества рекомендуют избегать некоторых брендов сливочного масла: в ходе одной из последних проверок специалисты обнаружили, что в некоторых соответствующих продуктах содержатся растительные жиры, вредные для организма человека, сообщили в PRIMPRESS.

В черный список Роскачества попали бренды сливочного масла из Московской, Челябинской, Волгоградской, Амурской областей и Ставропольского края: вместо молочных жиров для изготовления масла используют растительные, что является грубым нарушением Государственных стандартов и, в свою очередь, обманом потребителя, так как продукт является пальмовым маслом, а не маслом на сливках.

В то же время, "Домик в деревне", "Вкуснотеево", "Каждый день" были признаны лучшими брендами сливочного масла экспертами Российской системы качества.

Добавим, что ранее эксперты Роскачества провели исследование качества конфет в сладких наборах. В сумме было проверено 20 популярных у россиян торговых марок шоколадных и карамельных конфет, и почти во всех из них в составах были выявлены вредные красители, консерванты и подсластители.

Качественные и безопасные для здоровья конфеты, согласно заявлению Роскачества, производит торговая марка Only, сообщил KONKURENT.RU.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани перенесли концерт Shaman

Гид по скидкам Казани

13 часов назад

Входит в комнату и все взгляды только на неё: казанским девушкам раскрыли секрет, как привлекать внимание без флирта

обработка от паразитов тараканов

Новости Казани

день назад

«Судейство в матче с «Рубином» было домашним»: что думает защитник «Балтики» о прошедшей игре

Полезное

3 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

мобильный шиномонтаж цены в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане пройдёт акция «Ночь Музеев»

Новости Казани

13 часов назад

В Казани на ремонт дорог выделены 28 миллиардов рублей

Новости Казани

день назад

«Поезд здоровья» прибыл в Казань

Новости Казани

9 часов назад

В Казани в трубе на территории больницы застрял щенок

Новости Казани

7 часов назад

В Казани аэропорт перешел на зимнее расписание рейсов
Лонгриды
4 дня назад

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

Новости Казани

4 часа назад

В Казани обезопасили аварийные участки

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?

Новости Татарстана

4 часа назад

28 миллиардов рублей стоило обслуживание дорог в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Стали известны самые травмоопасные профессии в Казани
В Казани мост через Монастырскую протоку построят в следующем году
Новости Казани
5 часов назад

В Казани мост через Монастырскую протоку построят в следующем году

Новости Казани

5 часов назад

В Казани в озеро Кабан выпустили краснокнижную гагару

Новости Казани

11 часов назад

Концерт певца Shaman в Казани перенесен на ноябрь

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане увеличилось число работников в сфере перевозок
Знакомство с миром детских бассейнов Казани: правильный подход и работа в тандеме с медицинским центром
Интересное в Казани
5 дней назад

Знакомство с миром детских бассейнов Казани: правильный подход и работа в тандеме с медицинским центром