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Пальмовая гадость, 0% сливок: Роскачество назвало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной

Пальмовая гадость, 0% сливок: Роскачество назвало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной

m.sibkray.ru

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Эксперты Роскачества провели исследования качества сливочного масла и поделились результатами с россиянами, сообщили в PRIMPRESS.

Проверку российской системы качества проходили продукты брендов масла на сливках 72,5% из таких регионов России как Московская, Челябинская, Волгоградская и Амурская области. В ходе исследований было установлено, что производители из вышеназванных субъектов для приготовления масла применяют растительные жиры вместо молочных - это является грубым несоответствием Государственным стандартам.

Также специалисты Российской системы качества советуют не покупать сливочные масла из Ставропольского края, так как в них также присутствует фальсификация: на упаковке указано, что масло сделано на сливках, однако в реальности масло является пальмовым. По мнению Роскачества, вышеназванное также является и обманом потребителей, ведь по внешнему виду и по цене невозможно определить натуральность сливочного масла.

Напомним, что ранее проверку Роскачества проходили бренды растворимого кофе, где марки Carte Noire Origina, Bushido Kodo и Gevalia original вошли в список лучших и ничуть не уступающих по качеству молотому кофе, сообщил progorod59.

Также, Российская система качества назвала самый лучший бренд сладких конфет - Only, сообщил konkurent.ru.

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