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Палка с гадостью: Роскачество назвало марки колбасы, которые нужно обходить стороной

Палка с гадостью: Роскачество назвало марки колбасы, которые нужно обходить стороной

iduvmagaz.ru

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Российская система качества - это организация, которая следит за содержанием составов продуктов российских торговых брендов и проверяет их на случаи нарушения государственных стандартов и несоблюдения способов производства безопасного продукта. В ходе одного из последних исследований экспертами Роскачества были обнаружены серьёзные нарушения у некоторых торговых брендов, производящих колбасу, сообщили в PRIMPRESS.

Колбаса является одним из самых популярных продуктов у россиян: ее едят на завтрак, обед и ужин, без нее не обходится ни один праздничный стол. Поэтому гражданам России необходимо знать, какие марки колбас безопасны для употребления.

Самым худшим отечественным колбасным изделием, как сообщили эксперты Роскачества, стал сервелат под маркой "Дмитрогорский продукт": в составе колбасы обнаружили краситель и содержание антибиотиков, которые не были указаны в маркировке, а это является грубейшим нарушением Государственных стандартов.

Не рекомендуются к употреблению докторские колбасы от Губернской мясной компании и от бренда “Егорьевская”: в составах этих продуктов специалисты Роскачества выявили несоответствия указанному на упаковке содержанию. А именно, в вышеперечисленных колбасных изделиях были найдены следы антибиотиков и недостаток жира.

Также в черный список были занесены докторские колбасы, производимые "Стародворскими колбасами" и "Йолой агрохолдингом”, так как аналогично вышеназванным случаям, Роскачество обнаружило, что составы, указанные на упаковке расходились с составами самих продуктов. В первом случае при проверке специалистами Роскачества были найдены ДНК птицы и соя, что не было прописано в маркировке, а во втором эксперты выявили содержание вредного вещества - антибиотика.

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