Ревень - овощ, вызывающий проблемы с почками по мнению европейцев.

В связи с неблагоприятным воздействием на организм ревень стал объектом уменьшенного потребления в странах Европы. В России же он остается популярным и продолжает продаваться на прилавках магазинов.

Ревень применяется для варенья, компотов и пирогов, но щавелевая кислота, содержащаяся в нем, вызвала у европейцев опасения за здоровье.

Исследования показали, что щавелевая кислота способна накапливаться в организме и способствовать образованию почечных камней.

Таким образом, ревень оказывает негативное воздействие на организм, и его потребление в Европе значительно снизилось, в отличие от России, где он остается популярным.

Специалисты рекомендуют быть предельно осторожными с ревенем, особенно тем, кто сталкивается с проблемами выведения мочи и работы почек. Не стоит забывать, что наибольшее содержание щавелевой кислоты в нем сконцентрировано именно в листьях. Тем не менее, в России продолжают активно использовать ревень, ведь помимо щавелевой кислоты, в его составе присутствуют витамин С, калий, магний и другие полезные минералы.