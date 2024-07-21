Отрава в красивой бутылке: Роскачество собрало растительное масло, которое попало в черный список

Роскачество недавно завершило глубокое исследование рафинированных растительных масел, представленных на российском рынке. Это исследование охватило 57 продуктов от разнообразных брендов, что имеет значительное значение для потребителей, заинтересованных в здоровом питании.

Анализ показал, что большинство масел соответствуют нормативным стандартам. В то же время, были выявлены проблемы у некоторых производителей, включая марки «Солнце мое» и «Кубань». У данных брендов обнаружены повышенные перекисные числа, что указывает на начальные стадии окисления масла, что может ухудшить его питательные качества и вкус.

Продукция компаний «Кубань» и «GREEN RAY» также показала расхождения в составе жирных кислот, что ставит под сомнение заявленный состав этих масел и подчеркивает необходимость усиления контроля за качеством.

Тем не менее, масла брендов «Добавкин» и «Каролина» прошли проверку на ура, подтвердив соответствие высоким стандартам качества, что гарантирует их безопасность и надежность для потребителей.

Такие выводы подчеркивают значимость тщательного подхода к выбору растительных масел. Качественный контроль и прозрачность процессов производства напрямую влияют на здоровье и благополучие, делая информированный выбор продуктов особенно важным.

Исследование Роскачества служит напоминанием о необходимости осознанного подхода к покупке продуктов питания, подчеркивая важность понимания качества тех продуктов, которые мы включаем в наш рацион.