Отрава в красивой бутылке: Роскачество назвало растительное масло, которое оказалось в черном списке
stobolezni.ru
Роскачество завершило обширное исследование рафинированных растительных масел, представленных на рынке России, изучив продукцию 57 производителей. Основная цель этой работы заключалась в проверке соответствия масел действующим нормам качества, что имеет важное значение для потребителей, следящих за здоровьем.
Из анализированных образцов большинство удовлетворяло стандартам качества, однако обнаружены проблемы у таких брендов, как «Солнце мое» и «Кубань». У этих продуктов было выявлено повышенное перекисное число это значительно понижает качество масло. Помимо того, специалисты заметили, что есть некоторые расхождения в жирокислотном составе у брендов «Кубань» и «GREEN RAY».
Это исследование подчеркивает необходимость жесткого контроля качества за растительными маслами и важность информированного выбора продуктов, который напрямую влияет на здоровье и благополучие потребителей.
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