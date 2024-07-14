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Отрава в красивой бутылке: Роскачество назвало растительное масло, которое оказалось в черном списке

Это исследование подчеркивает необходимость жесткого контроля качества за растительными маслами и важность информированного выбора продуктов, который напрямую влияет на здоровье и благополучие потребителей.

stobolezni.ru

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Роскачество завершило обширное исследование рафинированных растительных масел, представленных на рынке России, изучив продукцию 57 производителей. Основная цель этой работы заключалась в проверке соответствия масел действующим нормам качества, что имеет важное значение для потребителей, следящих за здоровьем.

Из анализированных образцов большинство удовлетворяло стандартам качества, однако обнаружены проблемы у таких брендов, как «Солнце мое» и «Кубань». У этих продуктов было выявлено повышенное перекисное число это значительно понижает качество масло. Помимо того, специалисты заметили, что есть некоторые расхождения в жирокислотном составе у брендов «Кубань» и «GREEN RAY».

Напротив, масла от «Добавкин» и «Каролина» получили высокие оценки и подтвердили соответствие всем стандартам, доказав свою надежность и безопасность для потребителей.

Это исследование подчеркивает необходимость жесткого контроля качества за растительными маслами и важность информированного выбора продуктов, который напрямую влияет на здоровье и благополучие потребителей.

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