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Отдыхать дадут почти две недели: озвучены даты выходных в мае

В 2025 году майские каникулы в России растянутс...

bangkokbook.ru

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В 2025 году майские каникулы в России растянутся на восемь дней, разделенных на два периода. В какие даты россияне будут отдыхать, сколько рабочих дней выпадает на этот месяц, а также стоит ли планировать отпуск — разберем подробнее.

Как будем отдыхать в мае

Выходные в мае 2025 года будут организованы следующим образом:

  • С 1 по 4 мая — нерабочие дни в честь Праздника Весны и Труда (четверг — воскресенье).
  • С 8 по 11 мая — дополнительные выходные по случаю Дня Победы (четверг — воскресенье).
  • Стандартные выходные: 3–4, 10–11, 17–18, 24–25 и 31 мая (суббота и воскресенье).
  • 30 апреля — укороченный рабочий день.

Таким образом, из 31 дня в месяце россияне будут работать 18 дней, а отдыхать — 13.

Дополнительные выходные в мае

Официально праздничными днями в мае считаются 1 и 9 мая. Однако благодаря переносу выходных с 4 января на 2 мая и с 23 февраля на 8 мая, россияне смогут отдохнуть более продолжительное время. В отдельных регионах могут быть установлены дополнительные праздничные дни, что зависит от местного законодательства.

Майские праздники

1 мая — День Весны и Труда
Этот день отмечается во многих странах под разными названиями. История праздника берет начало в 1886 году в США, когда рабочие вышли на демонстрацию с требованиями сократить рабочий день. В России Первомай отмечается с конца XIX века, а с 1917 года стал официальным праздником. Сегодня он утратил политический характер и воспринимается в основном как возможность отдохнуть.

9 мая — День Победы
Этот день посвящен победе над фашистской Германией во Второй мировой войне. В России он отмечается торжественными парадами, акцией «Бессмертный полк» и праздничными мероприятиями. В Европе День Победы отмечают 8 мая, так как именно в этот день Германия подписала капитуляцию.

Производственный календарь и рабочее время

В мае норма рабочего времени зависит от продолжительности рабочей недели:

  • 40-часовая — 144 часа.
  • 36-часовая — 129,6 часа.
  • 24-часовая — 86,4 часа.

Можно ли работать в праздники?

Работодатель может привлечь сотрудников к работе в праздничные дни только с их согласия, кроме ситуаций, связанных с форс-мажором, авариями или чрезвычайными обстоятельствами. Также без согласия могут работать сотрудники экстренных служб, журналисты, артисты и некоторые другие категории.

Стоит ли брать отпуск в мае?

По мнению экспертов, брать отпуск в мае не всегда выгодно, так как часть дней совпадает с праздничными выходными, которые и так оплачиваются. Однако можно продлить отдых, присоединив несколько рабочих дней к каникулам.

Где провести майские праздники?

Май — хорошее время для путешествий. Популярные направления в России и за рубежом:

  • Россия: Сочи, Абхазия, Алтай, Крым, Анапа, Ейск.
  • СНГ: Грузия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан.
  • Зарубежные курорты: Турция, Египет.

По словам экспертов, раннее бронирование туров позволит сэкономить и выбрать лучшие варианты размещения. В России майские праздники — хорошая возможность насладиться природой, заняться трекингом или сплавом, а также исследовать города с богатой историе, пишет РИА.

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