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«Вам не рады, не надо приезжать в город»: казанцы рассказали, почему не ждут туристов

В 2025 году количество туристов в Татарстане сн...

kasheloff.ru

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В 2025 году количество туристов, посещающих Татарстан, снова выросло на 10%, продолжив рост, начавшийся в 2024 году.

Это подтверждают данные по темпам и глубине бронирований, что свидетельствует о продолжающемся интересе к региону.

Основные драйверы роста

  • Увеличение прямых рейсов из регионов России, что упрощает доступность для путешественников.
  • Запуск скоростной трассы М-12, который значительно сокращает время в пути.
  • Проведение форумов и масштабных мероприятий, таких как фестивали и выставки.
  • Активное продвижение региона через соцсети, СМИ и наружную рекламу, что помогает привлекать внимание к Татарстану.

Что мешает развитию туризма?

Однако несмотря на позитивные тенденции, остаются сдерживающие факторы:

  • Нехватка гостиниц, особенно в пиковые сезоны, что приводит к дефициту мест для проживания.
  • Ограниченная транспортная доступность, особенно по железной дороге, что затрудняет поездки для некоторых туристов.
  • Перегруженность Казани в праздничные и выходные дни, что создает дополнительные неудобства для гостей города.

Глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов выразил надежду, что проблемы с транспортом и гостиницами удастся решить в ближайшие годы, что должно способствовать дальнейшему росту туризма.

Кто едет в Татарстан?

Наибольший интерес к региону проявляют:

  • Семьи с детьми, предпочитающие культурные и образовательные поездки.
  • Путешественники в возрасте 30–45 лет, ищущие новые впечатления и разнообразие активного отдыха.
  • Любители культурных маршрутов и гастрономических туров, стремящиеся познакомиться с богатым наследием и кухней Татарстана.

Средняя продолжительность поездки составляет 3–4 дня, что указывает на популярность коротких туров.

Как жители относятся к наплыву гостей?

Опросы в Казани показали различные мнения среди местных жителей:

  • 33% — негативно относятся к росту туризма, отметив проблемы с перегруженностью.
  • 48% — поддерживают туризм и считают жалобы преувеличенными.
  • 18% — признают проблему, но считают, что введение туристического сбора может быть решением для регулирования потока туристов.

Несмотря на возникающие вызовы, Татарстан продолжает оставаться одним из привлекательнейших туристических направлений в России, и, возможно, в будущем развитие инфраструктуры позволит решать текущие проблемы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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