«Вам не рады, не надо приезжать в город»: казанцы рассказали, почему не ждут туристов

В 2025 году количество туристов, посещающих Татарстан, снова выросло на 10%, продолжив рост, начавшийся в 2024 году.

Это подтверждают данные по темпам и глубине бронирований, что свидетельствует о продолжающемся интересе к региону.

Основные драйверы роста

Увеличение прямых рейсов из регионов России, что упрощает доступность для путешественников.

Запуск скоростной трассы М-12, который значительно сокращает время в пути.

Проведение форумов и масштабных мероприятий, таких как фестивали и выставки.

Активное продвижение региона через соцсети, СМИ и наружную рекламу, что помогает привлекать внимание к Татарстану.

Что мешает развитию туризма?

Однако несмотря на позитивные тенденции, остаются сдерживающие факторы:

Нехватка гостиниц, особенно в пиковые сезоны, что приводит к дефициту мест для проживания.

Ограниченная транспортная доступность, особенно по железной дороге, что затрудняет поездки для некоторых туристов.

Перегруженность Казани в праздничные и выходные дни, что создает дополнительные неудобства для гостей города.

Глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов выразил надежду, что проблемы с транспортом и гостиницами удастся решить в ближайшие годы, что должно способствовать дальнейшему росту туризма.

Кто едет в Татарстан?

Наибольший интерес к региону проявляют:

Семьи с детьми, предпочитающие культурные и образовательные поездки.

Путешественники в возрасте 30–45 лет, ищущие новые впечатления и разнообразие активного отдыха.

Любители культурных маршрутов и гастрономических туров, стремящиеся познакомиться с богатым наследием и кухней Татарстана.

Средняя продолжительность поездки составляет 3–4 дня, что указывает на популярность коротких туров.

Как жители относятся к наплыву гостей?

Опросы в Казани показали различные мнения среди местных жителей:

33% — негативно относятся к росту туризма, отметив проблемы с перегруженностью.

48% — поддерживают туризм и считают жалобы преувеличенными.

18% — признают проблему, но считают, что введение туристического сбора может быть решением для регулирования потока туристов.

Несмотря на возникающие вызовы, Татарстан продолжает оставаться одним из привлекательнейших туристических направлений в России, и, возможно, в будущем развитие инфраструктуры позволит решать текущие проблемы.