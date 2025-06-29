В Татарстане с июля вырастут коммунальные тарифы на 17,5%

С 1 июля 2025 года в Татарстане произойдёт рост цен на услуги ЖКХ — индексация составит 17,5%. Власти объясняют повышение необходимостью модернизации старой инфраструктуры, удорожанием ресурсов и ужесточением экологических требований.

По всей стране тарифы будут проиндексированы в пределах от 8,6% до 21,1% в зависимости от региона. Так, в Москве они увеличатся на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%, а в Севастополе — на 12,6%.

Кроме обновления коммунальных систем, среди причин называют рост цен на газ, уголь и электроэнергию, а также увеличение затрат на вывоз отходов. Дополнительное давление оказывает инфляция, повышение стоимости строительных материалов и запасных частей. Нестабильная погода также вынуждает тратить больше на обслуживание и восстановление сетей.

Источник: ntr-24.ru