Отдыхать будем две недели: опубликованы даты выходных в мае

Май 2025 года обещает быть особенно щедрым на отдых для жителей России, предлагая целых 13 выходных дней благодаря государственным праздникам и переносам рабочих дней.

Эти дни делятся на два основных периода: с 1 по 4 мая в честь Праздника Весны и Труда и с 8 по 11 мая по случаю Дня Победы.

Планирование выходных в мае

В мае насчитывается 18 рабочих дней, но праздничные и выходные дни предоставят россиянам дополнительные возможности для отдыха.

Официальные выходные дни включают:

1-4 мая: Праздник Весны и Труда.

8-11 мая: День Победы.

Все субботы и воскресенья месяца.

Особенности трудового режима

Работа в официальные праздничные дни возможна только с согласия сотрудника, кроме случаев экстренной необходимости, например, при авариях или других чрезвычайных ситуациях. Однако, в исключительных случаях без согласия могут быть задействованы творческие работники и журналисты.

Стратегии для отпуска

Многие эксперты рекомендуют использовать май для отпуска в России, так как в это время можно не только насладиться праздничными днями, но и сэкономить: цены на отдых в этот период на 15-20% ниже, чем в летний сезон.

Популярные направления для путешествий

Юг России: Сочи и Абхазия привлекают теплым морем и не переполненными пляжами.

Горные регионы: Алтай и Кавказ идеальны для треккинга и наслаждения природой.

Средняя полоса России: Привлекает парками и природными зонами, находящимися в полном расцвете.

Майские праздники предоставляют прекрасную возможность для длительного отдыха, объединив выходные и отпуск, чтобы насладиться природой или исследовать новые места без летнего ажиотажа.