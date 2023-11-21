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Отдыхать будем больше: в России к новогодним каникулам добавлены выходные

Отдыхать будем больше: в России к новогодним каникулам добавлены выходные

ferma-biz.ru

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Россиянам рассказали, что первые праздничные каникулы в 2024 году будут длиться дольше, чем обычно, сообщает информационно-новостной портал pg12.ru.

Из-за того, что 30 и 31 декабря 2023 года - это суббота и воскресенье, было принято решение перенести эти дни на январские каникулы. Таким образом, первые в 2024 году выходные будут длиться на два дня дольше, что в итоге составит целых 10 календарных дней, и на работу россиянам выйти предстоит только 9 января во вторник.

Также, с учетом того, что суббота и воскресенье 6 и 7 января 2024 года выпадают на праздники, они будут перенесены на пятницу 10 мая и вторник 31 декабря в новом году.

Добавим, что по решению властей России в 2024 году будут перенесены еще несколько дней, а именно, суббота 27 апреля будет перенесена на 29 апреля, выходной 2 ноября на 30 апреля, а также суббота 28 декабря будет перенесена на 30 декабря, сообщил «Коммерсантъ».

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