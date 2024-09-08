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От этих 4 желаний нужно избавиться после 50 — и вторая половина жизни пройдет спокойно и радостно: мудрость от Лао-Цзы

Как достичь спокойствия и счастья во второй пол...

p109.spb.ru

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По мнению древнекитайского мудреца Лао-Цзы, достижение внутреннего спокойствия и счастья в зрелом возрасте требует отказа от некоторых глубоко укоренившихся стремлений. Вот четыре основных желания, от которых стоит освободиться, чтобы жизнь после 50 протекала в гармонии и радости.

1. Стремление к обогащению

Отпустить фиксацию на финансовом успехе — первый шаг к душевному спокойствию. Вместо того чтобы искать способы увеличить свои доходы, Лао-Цзы советует наслаждаться тем, что уже есть, и ценить моменты, проведенные с любимыми людьми и в удовлетворении от любимых дел.

2. Жажда влияния

Освобождение от потребности доминировать или влиять на других приводит к большей внутренней гармонии. Лао-Цзы убежден, что истинное мастерство заключается в способности управлять собственными страстями и эмоциями, а не стремлении контролировать внешние обстоятельства.

3. Желание признания

С возрастом признание от других теряет свою актуальность. Лао-Цзы предлагает сосредоточиться на саморазвитии и самоосознании. Осознавая собственную ценность и достоинства без ожидания одобрения от окружающих, человек обретает истинное самоуважение и уверенность.

4. Погоня за чувственными удовольствиями

Хотя удовольствия и радости жизни важны, бесконечное стремление к ним может отвлекать от более глубоких и значимых аспектов существования. Лао-Цзы наставляет находить радость в простых вещах, таких как прогулки на природе, медитация, чтение или творчество.

Освобождаясь от этих четырех желаний, можно открыть для себя новые горизонты спокойствия и удовлетворения во второй половине жизни. Это время для того, чтобы жить полноценно, наслаждаясь каждым моментом и ценя то, что действительно важно.

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