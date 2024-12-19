Оштрафуют на 100 000 рублей: россиянам хотят запретить дарить алкоголь

Андрей Свинцов, депутат и заместитель председателя Комитета по информационной политике, выступил с инициативой запретить передачу алкоголя в качестве подарков. Проект закона будет внесен на рассмотрение в Госдуму уже 17 декабря. Инициатива вызвала широкий резонанс и уже активно обсуждается в обществе.

Суть инициативы

Законопроект предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей штрафы за передачу алкогольной продукции в подарок:

Для граждан — 5 000 рублей.

Для должностных лиц — от 35 до 50 000 рублей.

Для юридических лиц — 100 000 рублей.

Почему предлагают запретить алкогольные подарки?

Цель инициативы, по словам ее авторов, — снижение уровня употребления алкоголя и формирование у россиян здоровых привычек. В пояснительной записке указано, что действующие меры по борьбе с алкоголизмом недостаточно эффективны: за последние четыре года уровень потребления алкоголя в стране продолжает расти.

Автор законопроекта считает, что подарки должны приносить пользу и быть направленными на развитие. Среди предложенных альтернатив — полезные и интересные варианты:

Сертификаты в спортивные залы и на образовательные курсы.

Билеты в музеи, театры и кино.

Книги, товары для дома и детские игрушки.

Сувениры, сделанные вручную, которые имеют эмоциональную ценность.

Алкоголь в России: статистика и тенденции

Данные, приведенные в документе, демонстрируют, что ситуация с употреблением спиртных напитков в стране остается напряженной. С начала года производство слабоалкогольных напитков снизилось на 53 процента, но производство крепкого алкоголя выросло:

Напитки с содержанием спирта выше 9% — рост на 7,8 процента.

Водка — увеличение производства на 2,3 процента.

Эти цифры подтверждают необходимость новых подходов к борьбе с алкоголизмом.

Как это изменит подарочную культуру?

Если законопроект примут, дарить алкоголь станет не только неэтично, но и незаконно. Это потребует переосмысления традиций и поиска новых идей для подарков. Законодатели уверены, что это положительно повлияет на культуру дарения в стране, заменяя спиртное на более полезные и символические презенты.

Например, подарить близким абонемент в спортзал или книгу станет более ценным жестом, чем бутылка вина. Кроме того, сувениры ручной работы, связанные с семейными воспоминаниями, могут сделать подарки более душевными и значимыми.

Реакция общества

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Часть общества поддерживает идею, считая, что это поможет снизить потребление алкоголя и популяризировать здоровый образ жизни. Другие выражают сомнения в практической реализации закона: как доказать факт дарения алкоголя и не приведет ли это к формальному соблюдению, а не реальным изменениям?

Некоторые также считают, что такие меры могут ущемить свободу выбора и усилить административное давление на граждан.

Перспективы и возможные последствия

Если законопроект будет принят, Россия станет одной из первых стран, где дарение алкоголя попадет под запрет. Это может стать началом новых реформ в области борьбы с пьянством. Однако многое будет зависеть от того, насколько успешно будет внедрена эта инициатива и как ее воспримет общество.

Законопроект направлен не только на снижение потребления алкоголя, но и на переосмысление подхода к подаркам. Возможно, уже в ближайшем будущем россияне начнут выбирать более осмысленные и полезные презенты для своих близких.

