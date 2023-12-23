Новости России
· Алина Алмакаева

Осталось 8 дней, иначе будет поздно: СФР предупредил о важном правиле по единым пособиям

Осталось 8 дней, иначе будет поздно: СФР предупредил о важном правиле по единым пособиям

pnp.ru

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Семьи, у которых в декабре истекает срок выплаты единого пособия, имеют возможность подать заявление в социальный фонд до окончания месяца, чтобы продолжить получать средства в следующем году. Об этом сообщает фонд на своем официальном сайте.

Согласно правилам, единое пособие назначается на 12 месяцев, после истечения которых выплата прекращается. Чтобы продлить пособие еще на год, необходимо подать заявление заранее – в течение месяца до окончания срока выплаты. Для тех, кто получил пособие в январе 2023 года, такой срок наступил в декабре этого года.

При продлении пособия социальный фонд проводит проверку доходов и имущества семьи для определения ее нуждаемости в социальной поддержке, так же как при первичном назначении. Большинство получателей проходят эту проверку незаметно, поскольку фонд самостоятельно уточняет необходимые сведения.


Заявление на пособие рассматривается социальным фондом в течение 10 рабочих дней. При успешном продлении родители будут получать выплату в привычные для них сроки, в которые средства поступали до этого. Если пособие зачисляется на банковский счет, выплата будет осуществлена 3-го числа за предыдущий месяц, при доставке почтой – с 1-го по 25-е число за предыдущий месяц.

Если родители не успеют продлить пособие в декабре, они все равно смогут подать заявление и позже. В случае его одобрения выплата будет предоставлена с месяца подачи заявления.

Напомним, что единое пособие было введено в России с 2023 года и заменило несколько предыдущих выплат на детей и беременных женщин. На получение пособия имеют право семьи с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Чтобы обеспечить выплату только тем, кто действительно нуждается в ней, при оформлении применяется оценка доходов и имущества семьи.

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