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«Ошибаются абсолютно все. Хотелось бы понимать, почему эти решения принимаются»: Семак о судействе и пенальти в матче

После недавнего матча 4-го тура МИР Российской ...

metaratings.ru

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После недавнего матча 4-го тура МИР Российской премьер-лиги, где "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 1:0, главный тренер петербургской команды Сергей Семак поделился своими впечатлениями от игры и судейства. Матч, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился единственным голом Максима Глушенкова, который был признан лучшим игроком встречи.

Однако особое внимание тренера привлекли решения арбитров, в частности, момент с назначением пенальти против "Зенита" за предполагаемую игру рукой Вильмара Барриоса. Пенальти, выполненный Муми Нгамале из "Динамо" на 86-й минуте, не был реализован благодаря удачному вмешательству вратаря Евгения Латышонка.

В ответ на вопрос о возможности подачи жалобы на судейство, Семак отметил, что это решение за руководством клуба, а его задача — продолжать работу. Тренер выразил желание понять логику принятия таких судейских решений, отметив, что ошибки возможны, но они должны быть признаны.

Кроме того, Семак прокомментировал взаимодействие на поле между Глушенковым и Клаудиньо, отмечая улучшение формы последнего и его понимание игры с партнерами. Он также объяснил выбор игроков для стартового состава, подчеркнув эффективность Изидора в атакующих действиях.

На вопрос о том, заслуживал ли вратарь Латышонок звание лучшего игрока матча, Семак ответил, что идеально было бы вручить два приза, признав вклад обоих игроков в победу команды.

После четырех туров "Зенит" лидирует в РПЛ с максимальным количеством очков, а "Динамо" следует за ними на втором месте. Ближайшие игры "Зенита" включают встречу с "Рубином" в рамках FONBET Кубка России и выездной матч против "Химок" в рамках следующего тура РПЛ.

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