Осень придет раньше, чем мы думали: аномальный холод накроет РФ уже в августе

Пока одни регионы России наслаждаются бабьим летом, другие готовятся к неожиданному удару холода. Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра, предупреждает о резком понижении температуры, которое затронет Урал и Поволжье уже в ближайшие дни.

Ожидается, что столбики термометров опустятся до непривычных для этого времени года 17-19 градусов, что на 4 градуса ниже нормы. Настоящий "холодный плен" накроет Ямал, Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области, где температура едва ли поднимется выше 20 градусов.

Чем грозит аномалия?

Эксперты предупреждают о возможных последствиях для сельского хозяйства. Резкое похолодание может затормозить созревание культур и потребовать дополнительных мер по защите урожая.

Кроме того, возрастает риск простудных заболеваний, особенно среди детей и пожилых людей. Врачи рекомендуют укрепить иммунитет и быть готовыми к переменчивой погоде.

Контрасты российского климата

В то время как запад страны готовится к внезапным холодам, в Сибири продолжается аномальная жара. Там температура бьет рекорды, достигая 30-34 градусов.

Метеорологи напоминают о важности отслеживания прогнозов погоды и своевременной подготовки к любым капризам природы. Берегите себя и будьте здоровы!