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"Огурцы выпустили усы": значит пора вносить вторую подкормку - огурцы завяжут много зеленцев и будут радовать зеленой листвой

Усики огурцов цепко обвивают опору, а на побега...

rutube.ru

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Время в саду летит незаметно: кажется, только вчера я подкармливала огурцы впервые, а теперь прошло уже две недели — и мои зелёные любимцы заметно окрепли.

Усики цепко обвивают опору, а на побегах появляются первые завязи. Это значит — пришло время второй подкормки, которая поможет укрепить урожай.

Зачем нужна вторая подкормка?

Правильно организованное питание — основа здоровья и продуктивности растений. Вторая подкормка особенно важна в период активного формирования плодов: она насыщает огурцы нужными микро- и макроэлементами и поддерживает их рост.

Чем подкармливаю огурцы?

Я использую комплексные водорастворимые удобрения, предназначенные специально для огурцов. В них сбалансированы азот, фосфор, калий, а также полезные микроэлементы — бор, марганец, цинк. Мой фаворит — «Кристалон огуречный». Уточню: это не реклама, а личный опыт, проверенный годами.

Рецепт применения:

1 ст. ложка на 10 л тёплой воды (нагретой на солнце). Поливаю под корень, вечером или в пасмурный день, чтобы состав лучше впитался.

  • Альтернатива — зольный настой

Между минеральными подкормками использую раствор золы — это натуральный источник калия и других элементов. Просеиваю древесную золу (без примесей), развожу полстакана на ведро воды и аккуратно поливаю растения.

  • Внекорневая подкормка — если видны признаки дефицита

Если листья начали желтеть или выглядят слабыми — делаю внекорневую подкормку: слабый раствор удобрения наношу на листья с помощью опрыскивателя. Главное — делать это утром или вечером и только в сухую погоду.

  • После подкормки: рыхление, мульча и полив

На следующий день обязательно рыхлю почву — особенно под огурцами, растущими на шпалере. Это насыщает корни кислородом и помогает удобрениям лучше усваиваться.

Также мульчирую грунт скошенной травой: это сохраняет влагу, не даёт расти сорнякам и предохраняет корни от перегрева. Ну и, конечно, регулярный полив — особенно во время плодоношения огурцам нужна стабильная влага.

У каждого садовода — свои методы, но я убеждена: если относиться к растениям с заботой, они обязательно отблагодарят отличным урожаем. Успехов вам и зелёных грядок!

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