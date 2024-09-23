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Оформите ОСАГО до 1 октября, иначе будет поздно: автовладельцы переживают о проблемах с автострахованием

С октября 2024 года произойдут значительные изм...

drive2.ru

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С октября 2024 года произойдут значительные изменения в системе оформления полисов ОСАГО в России. База данных «АИС ОСАГО» Российского союза автостраховщиков (РСА) будет передана под управление АО «НСИС», аффилированной с Банком России структуры, и изменит своё название на «АИС Страхование». В этой базе будет содержаться информация не только об автомобилях и их владельцах, но и о других страховых продуктах, оформленных гражданами.

В преддверии этого обновления на профессиональных форумах активно обсуждаются потенциальные риски и проблемы, которые могут возникнуть при переходе к новой системе. Некоторые участники форумов выразили беспокойство по поводу возможных технических сбоев и рекомендуют заранее заняться оформлением полисов, если срок действия текущих подходит к концу.

Однако представители страховых компаний уверяют, что переход пройдет гладко. Как сообщили в компаниях «Совкомбанк Страхование» и «Росгосстрах», они не предвидят никаких серьезных проблем, поскольку провели все необходимые тесты и проверки новой системы. «Мы обеспечим процесс оформления ОСАГО в полном соответствии с действующим законодательством, и обработка заявлений будет осуществляться в день обращения, если предоставлен полный комплект документов», — заверили в «Совкомбанк Страховании».

По словам Юрия Стрекалова, директора по развитию портфеля ОСАГО в «Росгосстрахе», компания полностью готова к переходу на новую систему с начала октября. «Мы провели все запланированные тестирования системы и уверены в её стабильности и надежности», — подчеркнул он.

Таким образом, несмотря на опасения некоторых участников сообщества, страховые компании готовы к изменениям и обещают улучшение процесса оформления страховых полисов, что должно способствовать большей прозрачности и доступности услуг для автовладельцев, пишет autonews.ru.

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