Одна ложка на кожу — и подмышки будут сухими даже в +40: копеечный дезодорант, который легко сделать дома
russiaislove.com
Бьюти-специалист Марина Жукова поделилась простым рецептом натурального дезодоранта, который можно легко приготовить дома. Особенно актуально это летом — когда жара, пот и чувствительная кожа требуют особого ухода.
Почему это работает
Средство не только справляется с неприятным запахом, но и бережно ухаживает за кожей, не содержат спирта и агрессивных компонентов. Все ингредиенты доступны, а эффект — как от хорошего аптечного дезодоранта.
Что нужно:
- 1 ч. ложка пищевой соды — устраняет запах
- 1 ч. ложка детской присыпки — впитывает влагу
- 1 ст. ложка увлажняющего крема — ухаживает за кожей
- 2 ч. ложки воды — объединяет текстуру
Смешайте всё до однородной массы. Готовое средство можно перелить в чистый флакон с роликовым аппликатором — так будет удобнее наносить. Храните дезодорант в холодильнике: прохлада добавит ощущения свежести.
Важно: протестируйте средство перед применением
Перед регулярным использованием нанесите немного средства на кожу и понаблюдайте в течение 24 часов. Если нет раздражения, можно пользоваться ежедневно. А вот людям с чувствительной кожей или кожными заболеваниями лучше сначала проконсультироваться с дерматологом.
Натуральный дезодорант своими руками — это просто, безопасно и эффективно, особенно летом, — отмечает Жукова.
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