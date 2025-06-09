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Одна ложка на кожу — и подмышки будут сухими даже в +40: копеечный дезодорант, который легко сделать дома

Бьюти-специалист Марина Жукова поделилась прост...

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Бьюти-специалист Марина Жукова поделилась простым рецептом натурального дезодоранта, который можно легко приготовить дома. Особенно актуально это летом — когда жара, пот и чувствительная кожа требуют особого ухода.

Почему это работает

Средство не только справляется с неприятным запахом, но и бережно ухаживает за кожей, не содержат спирта и агрессивных компонентов. Все ингредиенты доступны, а эффект — как от хорошего аптечного дезодоранта.

Что нужно:

  • 1 ч. ложка пищевой соды — устраняет запах
  • 1 ч. ложка детской присыпки — впитывает влагу
  • 1 ст. ложка увлажняющего крема — ухаживает за кожей
  • 2 ч. ложки воды — объединяет текстуру

Смешайте всё до однородной массы. Готовое средство можно перелить в чистый флакон с роликовым аппликатором — так будет удобнее наносить. Храните дезодорант в холодильнике: прохлада добавит ощущения свежести.

Важно: протестируйте средство перед применением

Перед регулярным использованием нанесите немного средства на кожу и понаблюдайте в течение 24 часов. Если нет раздражения, можно пользоваться ежедневно. А вот людям с чувствительной кожей или кожными заболеваниями лучше сначала проконсультироваться с дерматологом.

Натуральный дезодорант своими руками — это просто, безопасно и эффективно, особенно летом, — отмечает Жукова.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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