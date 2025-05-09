Одна химия вместо мяса: Роскачество занесло в черный список самый отвратительный в РФ бренд филе цыпленка
kasheloff.ru
Курица остаётся самой популярной в рационе россиян, но не всё филе одинаково полезно. Роскачество завершило многолетнюю проверку и выявило, у каких брендов — одна химия вместо мяса.
Что показали исследования?
Как сообщает «Наша газета», С 2016 по 2024 год эксперты Роскачества изучили 33 бренда курицы-бройлера. Вот основные выводы:
Хорошие новости:
Уровень патогенных микробов и антибиотиков снижается;
Сальмонелла и листерии — редкость, к 2024 году их почти не фиксируют;
Фосфаты в пределах нормы, то есть “водой” курицу не накачивают.
Но не без минусов:
У отдельных образцов превышение по колиформным бактериям (признак проблем с гигиеной хранения);
Одна из марок попала в «чёрный список» за наиболее отвратительное филе, как назвали эксперты.
А как же мифы?
Гормоны? — Под запретом. Массовых нарушений не выявлено.
Лишние органы в тушке? — Это не брак. Печень, сердце и лёгкие допустимы по ГОСТу.
Вода в филе? — Это естественная влага, накачки не обнаружено.
Кто улучшил качество?
«Белоярочка» — провела профилактику;
«Петруха» — усилила лабораторный контроль;
«ВкусВилл» и «Лента» — стали сами проверять поставщиков и продукты строже.
Выводы для покупателей
- Читайте состав, проверяйте внешний вид и не полагайтесь только на бренд;
- Обязательно хорошо прожаривайте или проваривайте курицу;
- Следите за запахом и текстурой — это первые сигналы качества.
«Курица безопаснее, чем была 10 лет назад. Но и потребитель — умнее. Так и должно быть», — пишут эксперты.
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