Одна химия вместо мяса: Роскачество занесло в черный список самый отвратительный в РФ бренд филе цыпленка

Курица остаётся самой популярной в рационе россиян, но не всё филе одинаково полезно. Роскачество завершило многолетнюю проверку и выявило, у каких брендов — одна химия вместо мяса.

Что показали исследования?

Как сообщает «Наша газета», С 2016 по 2024 год эксперты Роскачества изучили 33 бренда курицы-бройлера. Вот основные выводы:

Хорошие новости:

Уровень патогенных микробов и антибиотиков снижается;

Сальмонелла и листерии — редкость, к 2024 году их почти не фиксируют;

Фосфаты в пределах нормы, то есть “водой” курицу не накачивают.

Но не без минусов:

У отдельных образцов превышение по колиформным бактериям (признак проблем с гигиеной хранения);

Одна из марок попала в «чёрный список» за наиболее отвратительное филе, как назвали эксперты.

А как же мифы?

Гормоны? — Под запретом. Массовых нарушений не выявлено.

Лишние органы в тушке? — Это не брак. Печень, сердце и лёгкие допустимы по ГОСТу.

Вода в филе? — Это естественная влага, накачки не обнаружено.

Кто улучшил качество?

«Белоярочка» — провела профилактику;

«Петруха» — усилила лабораторный контроль;

«ВкусВилл» и «Лента» — стали сами проверять поставщиков и продукты строже.

Выводы для покупателей

Читайте состав, проверяйте внешний вид и не полагайтесь только на бренд;

Обязательно хорошо прожаривайте или проваривайте курицу;

Следите за запахом и текстурой — это первые сигналы качества.