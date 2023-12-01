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Очистит вмиг до отражения: 1 популярный продукт удалит жир на любой кухонной утвари за 5 минут

Очистит вмиг до отражения: 1 популярный продукт удалит жир на любой кухонной утвари за 5 минут

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Любая хозяйка сталкивалась на своей кухне со страшными врагами - жиром и грязью на сковородах и раковине. Химические очищающие вещества могут сильно навредить состоянию посуды, поэтому существуют более щадящие методы борьбы с загрязнениями на кухонной утвари, которые не менее эффективны, передали в ussurmedia.

Одним из самых удобных и безопасных для людей и природы в целом средств борьбы с жиром на посуде является кофейная гуща, так как она обладает натуральными абразивными свойствами, которые с легкостью справляются с жирными пятнами и пригоревшей пищей на поверхности кухонной утвари. Более того, кофейная гуща может помочь с устранением неприятных запахов в раковине.

Порядок применения кофейной гущи: нанесите данное средство на губку и потрите участки, которые хотите очистить от жира и грязи, затем просто промойте водой.

Эксперты отмечают, что кофейную гущу не следует применять на пористых и чувствительных материалах, но во всем остальном она очень эффективна и не вредит здоровью человека, как агрессивные химические средства.

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