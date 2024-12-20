Обычная плесневелая брага: в Роскачестве назвали 4 марки шампанского из черного списка

Роскачество продолжает радовать потребителей объективными и непредвзятыми оценками товаров. В этот раз эксперты взялись за игристые вина, и результаты тестирования стали настоящим сюрпризом.

Некоторые из популярных брендов, которые долгое время занимали свои позиции на полках магазинов, продемонстрировали совсем не впечатляющие результаты. PG12.ru расскажет о тех марках игристых вин, которые не прошли проверку качеством.

Цимлянское-Ц. Игристое вино брют белое 2022

Первое, на что обращаешь внимание, — это светлый соломенный оттенок и умеренные пузырьки. Но это всё, что можно отнести к положительным характеристикам. Эксперты отметили, что вино почти не имеет запаха, а его послевкусие оставляет досадное ощущение сладости с грубым оттенком. Это вино явно не может похвастаться гармонией и вряд ли станет любимым среди потребителей.

Производится напиток из таких сортов винограда, как Алиготе, Ркацители, Цветочный и других. Алкогольная крепость составляет стандартные 11-13 процентов, но этого недостаточно, чтобы создать стойкое положительное впечатление. Вино подойдет скорее к легким закускам, чем для более значимых случаев.

Солнечная Долина. Игристое вино брют розовое 2022

Еще одно разочарование — это розовое игристое от бренда «Солнечная Долина». Вино бледно-розового цвета с излишне выраженным парфюмированным ароматом, который не оставляет яркого впечатления. Вкус невыраженный, а послевкусие исчезает почти мгновенно.

Состав включает сорта Шардоне, Рислинг, Пино и другие, а процент крепости равен 11-13. Несмотря на разнообразие винограда, напиток не оправдал ожиданий и оказался в числе наихудших.

Chateau de Talu. Игристое вино брют белое 2023

Белое игристое от Chateau de Talu также не получило высоких оценок. Эксперты отметили окисленные оттенки, напоминающие моченые яблоки, и полное отсутствие гармонии между вкусом и ароматом. Напиток был признан грубым и несбалансированным.

Состав включает Бианку, Мускат Белый и Рислинг, а уровень алкоголя составляет стандартные 11-13 процентов. Однако даже качественные сорта винограда не скрыли слабых сторон напитка.

Мильстрим 1936. Игристое вино брют белое 2022

Безусловный аутсайдер дегустации — это «Мильстрим 1936». Вино было оценено как пример неудачного качества с явными признаками плесневелых фруктов и окисленных нот. Эксперты были крайне удивлены состоянием этого напитка и дали ему одну из самых низких оценок.

Произведено оно из винограда Бианка, Совиньон и Шардоне, с крепостью 12 процентов. Но даже использование известных сортов не помогло улучшить общую картину.

В завершение тестирования эти марки оказались среди худших в своем сегменте. Если вы планируете выбрать игристое вино для особого события, стоит обратить внимание на более качественные и проверенные варианты, чтобы избежать разочарования.