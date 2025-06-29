Обрызгайте помидоры для наилучшей завязи: защитим урожай удобрением в июле
kasheloff.ru
Июнь — ключевой месяц для томатов, так как в это время начинается активное цветение и формирование завязей.
Чтобы ваши растения выросли здоровыми и дали высокий урожай, правильная подкормка — обязательный этап ухода. Вот проверенная схема подкормки томатов, которая поможет обеспечить отличный результат.
Этап 1: Мочевина — активизация роста
Когда: начало июня, до начала цветения.
Зачем: стимулирует рост зелёной массы.
Как: развести 50–60 г мочевины в 10 л воды и поливать под каждый куст по 0,5–1 л.
Совет: избегайте избытка мочевины, чтобы не замедлить завязь и рост плодов.
Этап 2: Борная кислота — улучшение завязей
Когда: начало цветения, через 10–14 дней повторить.
Зачем: способствует лучшему опылению и предотвращает осыпание завязей.
Как: растворите 1–2 г борной кислоты в 10 л воды и опрыскайте растения.
Совет: особенно полезно в жаркую погоду для улучшения процесса опыления.
Этап 3: Фосфор и калий — укрепление плодов
Когда: после цветения, для улучшения формирования плодов и их наливания.
Как: используйте суперфосфат или золу для фосфора и калия, или монофосфат калия для комплексного питания.
Почему это работает?
Каждое удобрение обеспечивает растения необходимыми элементами в нужный момент: мочевина способствует росту зелёных частей, борная кислота помогает в опылении, а фосфор и калий важны для формирования и наливания плодов.
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