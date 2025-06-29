Обрызгайте помидоры для наилучшей завязи: защитим урожай удобрением в июле

Июнь — ключевой месяц для томатов, так как в это время начинается активное цветение и формирование завязей.

Чтобы ваши растения выросли здоровыми и дали высокий урожай, правильная подкормка — обязательный этап ухода. Вот проверенная схема подкормки томатов, которая поможет обеспечить отличный результат.

Этап 1: Мочевина — активизация роста



Когда: начало июня, до начала цветения.

Зачем: стимулирует рост зелёной массы.

Как: развести 50–60 г мочевины в 10 л воды и поливать под каждый куст по 0,5–1 л.



Совет: избегайте избытка мочевины, чтобы не замедлить завязь и рост плодов.

Этап 2: Борная кислота — улучшение завязей



Когда: начало цветения, через 10–14 дней повторить.

Зачем: способствует лучшему опылению и предотвращает осыпание завязей.

Как: растворите 1–2 г борной кислоты в 10 л воды и опрыскайте растения.



Совет: особенно полезно в жаркую погоду для улучшения процесса опыления.

Этап 3: Фосфор и калий — укрепление плодов



Когда: после цветения, для улучшения формирования плодов и их наливания.

Как: используйте суперфосфат или золу для фосфора и калия, или монофосфат калия для комплексного питания.

Почему это работает?

Каждое удобрение обеспечивает растения необходимыми элементами в нужный момент: мочевина способствует росту зелёных частей, борная кислота помогает в опылении, а фосфор и калий важны для формирования и наливания плодов.