Обрызгайте помидоры для наилучшей завязи: защитим урожай стимулятором в июле
kasheloff.ru
Июль — важный месяц для томатов, когда растения начинают активно цвести и формировать завязи.
Чтобы получить хороший и обильный урожай, необходимо правильно подкармливать томаты. Мы подготовили для вас простую схему подкормки, которая поможет обеспечить растения всем необходимым для активного роста и плодоношения.
Этап 1: Мочевина — стимуляция роста
Когда: начало июня, до цветения.
Зачем: способствует активному росту зелёной массы, что важно на начальных этапах развития.
Как: растворите 50–60 г мочевины в 10 л воды и поливайте кусты по 0,5–1 л.
Совет: не переусердствуйте с количеством мочевины, чтобы избежать избыточного роста зелени, что может задержать формирование плодов.
Этап 2: Борная кислота — для улучшения завязей
Когда: начало цветения, через 10–14 дней повторить.
Зачем: улучшает опыление и помогает сохранить завязи.
Как: растворите 1–2 г борной кислоты в 10 л воды и опрыскайте растения.
Совет: особенно полезна в жаркие дни, когда опыление может быть затруднено.
Этап 3: Фосфор и калий — для питания плодов
Когда: после цветения, для активного формирования и наливания плодов.
Как: используйте суперфосфат, золу или монофосфат калия для комплексного питания растений.
Почему это работает?
Каждый этап подкормки помогает томатам развиваться на разных этапах: мочевина активирует рост зелёной массы, борная кислота способствует улучшению опыления, а фосфор и калий необходимы для формирования плодов.
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