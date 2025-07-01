Обрызгайте помидоры для наилучшей завязи: защитим урожай стимулятором в июле

Июль — важный месяц для томатов, когда растения начинают активно цвести и формировать завязи.

Чтобы получить хороший и обильный урожай, необходимо правильно подкармливать томаты. Мы подготовили для вас простую схему подкормки, которая поможет обеспечить растения всем необходимым для активного роста и плодоношения.

Этап 1: Мочевина — стимуляция роста



Когда: начало июня, до цветения.

Зачем: способствует активному росту зелёной массы, что важно на начальных этапах развития.

Как: растворите 50–60 г мочевины в 10 л воды и поливайте кусты по 0,5–1 л.



Совет: не переусердствуйте с количеством мочевины, чтобы избежать избыточного роста зелени, что может задержать формирование плодов.

Этап 2: Борная кислота — для улучшения завязей



Когда: начало цветения, через 10–14 дней повторить.

Зачем: улучшает опыление и помогает сохранить завязи.

Как: растворите 1–2 г борной кислоты в 10 л воды и опрыскайте растения.



Совет: особенно полезна в жаркие дни, когда опыление может быть затруднено.

Этап 3: Фосфор и калий — для питания плодов



Когда: после цветения, для активного формирования и наливания плодов.

Как: используйте суперфосфат, золу или монофосфат калия для комплексного питания растений.

Почему это работает?

Каждый этап подкормки помогает томатам развиваться на разных этапах: мочевина активирует рост зелёной массы, борная кислота способствует улучшению опыления, а фосфор и калий необходимы для формирования плодов.