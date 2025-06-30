Обрызгайте помидоры для наилучшей завязи: защитим урожай лечением в июле
kasheloff.ru
Июль — это важный месяц для ухода за томатами, поскольку начинается формирование завязей и цветение. Для того чтобы обеспечить растения всем необходимым для обильного урожая, важно правильно подкармливать их в это время. Мы предлагаем простую и понятную схему подкормки томатов.
Этап 1: Мочевина — старт роста
Когда: начало июня, до цветения.
Зачем: способствует активному росту зелёных частей растения.
Как: растворите 50–60 г мочевины в 10 л воды и поливайте растения по 0,5–1 л на куст.
Совет: контролируйте количество мочевины, чтобы избежать избыточного роста зелени, что может повлиять на развитие плодов.
Этап 2: Борная кислота — для качественного опыления
Когда: начало цветения, повторите через 10–14 дней.
Зачем: улучшает опыление и предотвращает осыпание завязей.
Как: растворите 1–2 г борной кислоты в 10 л воды и опрыскивайте растения утром или вечером.
Совет: этот этап особенно полезен в жаркие дни, когда опыление может быть затруднено.
Этап 3: Фосфор и калий — для наливания плодов
Когда: после цветения, для стимулирования наливания плодов и укрепления здоровья растений.
Как: используйте суперфосфат или золу, а также монофосфат калия для лучшего питания.
Почему это работает?
Эта схема подкормки эффективно помогает томатам на разных этапах роста: мочевина поддерживает рост зелени, борная кислота помогает с опылением, а фосфор и калий необходимы для формирования плодов.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец