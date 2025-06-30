Обрызгайте помидоры для наилучшей завязи: защитим урожай лечением в июле

Июль — это важный месяц для ухода за томатами, поскольку начинается формирование завязей и цветение. Для того чтобы обеспечить растения всем необходимым для обильного урожая, важно правильно подкармливать их в это время. Мы предлагаем простую и понятную схему подкормки томатов.

Этап 1: Мочевина — старт роста

Когда: начало июня, до цветения.



Зачем: способствует активному росту зелёных частей растения.

Как: растворите 50–60 г мочевины в 10 л воды и поливайте растения по 0,5–1 л на куст.



Совет: контролируйте количество мочевины, чтобы избежать избыточного роста зелени, что может повлиять на развитие плодов.

Этап 2: Борная кислота — для качественного опыления



Когда: начало цветения, повторите через 10–14 дней.

Зачем: улучшает опыление и предотвращает осыпание завязей.

Как: растворите 1–2 г борной кислоты в 10 л воды и опрыскивайте растения утром или вечером.



Совет: этот этап особенно полезен в жаркие дни, когда опыление может быть затруднено.

Этап 3: Фосфор и калий — для наливания плодов



Когда: после цветения, для стимулирования наливания плодов и укрепления здоровья растений.

Как: используйте суперфосфат или золу, а также монофосфат калия для лучшего питания.

Почему это работает?

Эта схема подкормки эффективно помогает томатам на разных этапах роста: мочевина поддерживает рост зелени, борная кислота помогает с опылением, а фосфор и калий необходимы для формирования плодов.