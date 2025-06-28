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Обрызгайте помидоры для лучшей завязи: защитим урожай подкормкой в июле

Июль — это важный месяц для томатов, когда начи...

kasheloff.ru

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Июль — это важный месяц для томатов, когда начинается цветение и закладка завязей. Чтобы обеспечить растения всем необходимым для обильного урожая, важно правильно их подкармливать. Мы предлагаем простую и эффективную схему подкормки томатов, которая позволит вам достичь отличных результатов без лишних затрат.

Этап 1: Мочевина — активатор роста

Когда: начало июня, до цветения.
Зачем: стимулирует рост зелёной массы, включая листья и стебли.
Как: разведите 50–60 г мочевины в 10 л воды. Поливайте растения по 0,5–1 л под куст.

Совет: не используйте слишком много мочевины, чтобы избежать чрезмерного роста зелени, что может замедлить завязывание плодов.

Этап 2: Борная кислота — для завязей

Когда: начало цветения, повторить через 10–14 дней.
Зачем: помогает улучшить опыление и предотвращает осыпание завязей.
Как: растворите 1–2 г борной кислоты в 10 л воды и опрыскайте растения утром или вечером.

Совет: борная кислота особенно полезна в жаркие дни, когда процесс опыления затрудняется.

Этап 3: Фосфор и калий — для плодов

Когда: после цветения, для активного наливания плодов и укрепления здоровья кустов.
Как: используйте суперфосфат (источник фосфора) и золу или монофосфат калия для комплексного питания.

Почему это работает?

Каждое удобрение действует на растения в нужный момент: мочевина стимулирует рост зелёной массы, борная кислота помогает с опылением, а фосфор и калий необходимы для формирования плодов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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