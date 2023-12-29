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Обязательный масочный режим: в Россию возвращаются коронавирусные ограничения

Обязательный масочный режим: в Россию возвращаются коронавирусные ограничения

9111.ru

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В связи со стремительным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом, коронавирусом и другими в некоторых городах России вводится масочный режим, пишет progorodsamara.

Роспотребнадзор города Санкт-Петербурга принял решение усилить меры профилактики сезонных заболеваний, подписав постановление, подразумевающее введение масочного режима в местах наибольшего риска.

Так, в больницах и поликлиниках ношение медицинских масок станет обязательным требованием и к сотрудникам, и к пациентам. Вместе с тем на неопределенное время вводится запрет на посещение больных, которые лежат в стационарах: исключением является только медперсонал, а также те, кто ухаживает за тяжелобольными.

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