Обязательный масочный режим: в Россию возвращаются коронавирусные ограничения

В связи со стремительным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом, коронавирусом и другими в некоторых городах России вводится масочный режим, пишет progorodsamara.

Роспотребнадзор города Санкт-Петербурга принял решение усилить меры профилактики сезонных заболеваний, подписав постановление, подразумевающее введение масочного режима в местах наибольшего риска.

Так, в больницах и поликлиниках ношение медицинских масок станет обязательным требованием и к сотрудникам, и к пациентам. Вместе с тем на неопределенное время вводится запрет на посещение больных, которые лежат в стационарах: исключением является только медперсонал, а также те, кто ухаживает за тяжелобольными.