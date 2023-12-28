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Обязательный масочный режим: в Россию опять возвращают коронавирусные ограничения

Обязательный масочный режим: в Россию опять возвращают коронавирусные ограничения

Анастасия Подгорная/progorodsamara.ru

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Стало известно, что в некоторые города Российской Федерации возвращается масочный режим, сообщает progorodsamara.

Роспотребнадзор в Санкт-Петербурге принял решение о более строгих мерах предотвращения заболеваний ОРВИ, коронавирусом и внебольничной пневмонией. Постановление о введении обязательного использования масок в местах наибольшего риска было подписано. Согласно информации на сайте Роспотребнадзора, за последний месяц количество взрослых жителей, заболевших ОРВИ и гриппом, увеличилось на 119%, а среди детей – на 65%. Число случаев заболевания COVID-19 выросло на 62,5%.

Теперь использование масок стало обязательным для всех в больницах и поликлиниках. В больничные палаты разрешен доступ только персоналу и лицам, ухаживающим за тяжелобольными пациентами. Подрядчики массовых мероприятий обязаны носить маски во время проведения событий.

В образовательных учреждениях, если количество заболевших превышает 20% в классе, происходит переход на неделю дистанционного обучения. Если двое учеников в классе обнаруживают внебольничную пневмонию, они обучаются удаленно в течение 10 дней. Если количество больных превышает десять, учебный процесс в школе останавливается на такой же срок.

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