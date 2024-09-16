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Обязательно закрываю минимум 15 банок на зиму: вкуснейший салат от опытной хозяйки, домашние в восторге

Каждый год, как только осенние холода начинают ...

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Каждый год, как только осенние холода начинают напоминать о приближении зимы, наши кухни наполняются запахами консервации. Один из рецептов, который особенно популярен в моей семье, — это салат, от которого невозможно отказаться. Я всегда готовлю минимум 15 банок, потому что его просто разметают!

Почему этот салат так востребован?

Этот салат собирает все самое лучшее из огородных даров — помидоры, огурцы, перцы, и оборачивает это все в симфонию вкуса с добавлением специй и немного уксуса. Он идеален как гарнир к мясным блюдам, прекрасно сочетается с картофелем и может быть замечательной основой для овощных бутербродов.

Ингредиенты

Для того чтобы приготовить этот неповторимый салат, вам понадобится:

  • 2 кг спелых помидоров
  • 1,5 кг хрустящих огурцов
  • 1 кг ярко-красного болгарского перца
  • 500 г лука
  • 500 г моркови
  • 2 головки чеснока
  • 2 столовые ложки соли
  • 4 столовые ложки сахара
  • 150 мл 9% уксуса
  • 200 мл подсолнечного масла
  • 1 чайная ложка горошка черного перца
  • 3-4 лавровых листа

Процесс приготовления

  1. Подготовка овощей: омыть и нарезать помидоры кубиками, огурцы — тонкими полукругами, лук — тонкими полукольцами, морковь — натереть на терке, болгарский перец нарезать полосками, а чеснок измельчить.
  2. Смешивание ингредиентов: в большой кастрюле соедините все подготовленные овощи, добавьте соль, сахар, перец, лавровый лист, подсолнечное масло и оставьте на 30 минут, чтобы овощи пустили сок.
  3. Томление: доведите смесь до кипения и томите на умеренном огне 20-30 минут. Перемешивайте, чтобы овощи не пригорели.
  4. Завершающий штрих: за несколько минут до окончания варки влейте уксус.
  5. Консервация: разложите горячий салат по стерилизованным банкам, плотно закатайте крышки.

Как подавать и хранить

Этот салат лучше всего подавать охлажденным. Он отлично хранится в темном прохладном месте и радует своим вкусом всю зиму.

Отзывы и рекомендации

Многие, кто пробовал этот салат, отмечают его исключительную вкусовую гармонию и легкость приготовления. Собственно, благодаря этому он и занимает почетное место в списке зимних заготовок моей семьи.

Попробуйте и вы, и ваша семья обязательно оценит этот восхитительный салат, который приносит столько радости в холодные зимние месяцы.

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