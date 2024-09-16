Обязательно закрываю минимум 15 банок на зиму: вкуснейший салат от опытной хозяйки, домашние в восторге
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Каждый год, как только осенние холода начинают напоминать о приближении зимы, наши кухни наполняются запахами консервации. Один из рецептов, который особенно популярен в моей семье, — это салат, от которого невозможно отказаться. Я всегда готовлю минимум 15 банок, потому что его просто разметают!
Почему этот салат так востребован?
Этот салат собирает все самое лучшее из огородных даров — помидоры, огурцы, перцы, и оборачивает это все в симфонию вкуса с добавлением специй и немного уксуса. Он идеален как гарнир к мясным блюдам, прекрасно сочетается с картофелем и может быть замечательной основой для овощных бутербродов.
Ингредиенты
Для того чтобы приготовить этот неповторимый салат, вам понадобится:
- 2 кг спелых помидоров
- 1,5 кг хрустящих огурцов
- 1 кг ярко-красного болгарского перца
- 500 г лука
- 500 г моркови
- 2 головки чеснока
- 2 столовые ложки соли
- 4 столовые ложки сахара
- 150 мл 9% уксуса
- 200 мл подсолнечного масла
- 1 чайная ложка горошка черного перца
- 3-4 лавровых листа
Процесс приготовления
- Подготовка овощей: омыть и нарезать помидоры кубиками, огурцы — тонкими полукругами, лук — тонкими полукольцами, морковь — натереть на терке, болгарский перец нарезать полосками, а чеснок измельчить.
- Смешивание ингредиентов: в большой кастрюле соедините все подготовленные овощи, добавьте соль, сахар, перец, лавровый лист, подсолнечное масло и оставьте на 30 минут, чтобы овощи пустили сок.
- Томление: доведите смесь до кипения и томите на умеренном огне 20-30 минут. Перемешивайте, чтобы овощи не пригорели.
- Завершающий штрих: за несколько минут до окончания варки влейте уксус.
- Консервация: разложите горячий салат по стерилизованным банкам, плотно закатайте крышки.
Как подавать и хранить
Этот салат лучше всего подавать охлажденным. Он отлично хранится в темном прохладном месте и радует своим вкусом всю зиму.
Отзывы и рекомендации
Многие, кто пробовал этот салат, отмечают его исключительную вкусовую гармонию и легкость приготовления. Собственно, благодаря этому он и занимает почетное место в списке зимних заготовок моей семьи.
Попробуйте и вы, и ваша семья обязательно оценит этот восхитительный салат, который приносит столько радости в холодные зимние месяцы.
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