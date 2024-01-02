Новости России
· Ульяна Сенько

Новые ковидные ограничения: стало известно, где в России вновь вводят масочный режим

Новые ковидные ограничения: стало известно, где в России вновь вводят масочный режим

newizv.ru

Подписаться в Telegram

В связи со стремительным ростом числа заболевших вирусными заболеваниями в некоторых города России возвращается масочный режим, передает новостной онлайн-портал progorodsamara.

Роспотребнадзор города Санкт-Петербурга принял решение о более строгих мерах для предотвращения заболеваний ОРВИ, гриппом, и COVID-19. Постановление об обязательном использовании масок в местах наибольшего риска было подписано, и теперь использование масок стало обязательным для всех в больницах и поликлиниках. Вместе с тем на неопределенное время в северной столице РФ запрещается навещать пациентов стационаров, исключая медработников и посетителей, которые ухаживают за тяжело заболевшими людьми.

Ограничения также будут касаться школ: если заболеет более 20% от всего числа учеников и сотрудников учебного заведения, то его переведут на дистанционный режим работы.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Праздники не в бокале, а в головах»: сколько можно пить на новогодних праздниках, чтобы не проснуться у нарколога

Новости Татарстана

день назад

В Казани на пересечении М7 и М12 планируют построить склад за 1,5 миллиарда

метод холодного тумана

Новости Татарстана

10 часов назад

Россияне поделились впечатлениями, проехавшись по новой трассе М-12 Москва-Казань

Интересное в Казани

3 дня назад

Улыбка на миллион: казанский стоматолог поделился важными советами перед установкой виниров

ремонт планшетов в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за 2023 год было построено восемь новых школ

Новости Казани

день назад

В Казани за 31 декабря произошло 124 ДТП

Новости Казани

12 часов назад

В Казани отменили праздничные мероприятия из-за морозов

Новости Татарстана

день назад

С нового года повысилась стоимость проезда на общественном транспорте

Лонгриды
день назад

«Праздники не в бокале, а в головах»: сколько можно пить на новогодних праздниках, чтобы не проснуться у нарколога

«Праздники не в бокале, а в головах»: сколько можно пить на новогодних праздниках, чтобы не проснуться у нарколога

Новости Татарстана

9 часов назад

В Республике Татарстан на мероприятия национальных проектов в 2023 году направили 46 млрд рублей

Новости Татарстана

10 часов назад

Россияне поделились впечатлениями, проехавшись по новой трассе М-12 Москва-Казань

Новости Казани

12 часов назад

В Казани отменили праздничные мероприятия из-за морозов

Новости Татарстана

14 часов назад

В Республике Татарстан выросли цены на бензин АИ-98 и дизельное топливо

Победитель шоу «Вызов» из Татарстана Данила Калиникин: «Это уникальная возможность ощутить себя ребёнком!»
Лонгриды
4 дня назад

Победитель шоу «Вызов» из Татарстана Данила Калиникин: «Это уникальная возможность ощутить себя ребёнком!»

Новости Казани

16 часов назад

Сильнейшие морозы в Казани продержатся все новогодние каникулы

Новости Татарстана

день назад

В РТ за 2023 год в почти в 2 раза вырос экспорт халяльной продукции

Новости Татарстана

день назад

В Казани на пересечении М7 и М12 планируют построить склад за 1,5 миллиарда
Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.
Полезное
4 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.