Новые ковидные ограничения: стало известно, где в России вновь вводят масочный режим

В связи со стремительным ростом числа заболевших вирусными заболеваниями в некоторых города России возвращается масочный режим, передает новостной онлайн-портал progorodsamara.

Роспотребнадзор города Санкт-Петербурга принял решение о более строгих мерах для предотвращения заболеваний ОРВИ, гриппом, и COVID-19. Постановление об обязательном использовании масок в местах наибольшего риска было подписано, и теперь использование масок стало обязательным для всех в больницах и поликлиниках. Вместе с тем на неопределенное время в северной столице РФ запрещается навещать пациентов стационаров, исключая медработников и посетителей, которые ухаживают за тяжело заболевшими людьми.

Ограничения также будут касаться школ: если заболеет более 20% от всего числа учеников и сотрудников учебного заведения, то его переведут на дистанционный режим работы.